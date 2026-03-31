POSETITE BROD SA KOG JE POČEO PRVI SVETSKI RAT: Rečni monitor "Sava" otvoren za posetioce od 1. aprila
REČNI monitor "Sava", brod sa kog je počeo Prvi svetski rat usidren je kod Brankovog mosta i biće otvoren od sutra za posetioce, saopštilo je Ministarstvo odbrane.
Kulturno dobro Srbije, brod "Sava" izrađen je 1904. godine u brodogradilištu u Budimpešti pod imenom "Bodrog" i učestvovao je u dejstvima na početku Prvog svetskog rata.
Nakon završetka rata, dodeljen je Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca.
Brod je 1919. godine preimenovan u "Sava", po naređenju kralja Petra Prvog Karađorđevića i bio je u upotrebi sve do 1959. godine.
Navodi se da je monitor "Sava" remontovan u periodu od 2016. do 2018. godine i svečano otvoren za javnost 2021. godine, čime je postao jedinstveni muzejski prostor na vodi.
Posetioci će od sutra imati priliku da obiđu ovaj značajan istorijski eksponat svakog radnog dana, osim ponedeljka, u periodu od 10 do 17 časova, subotom od 10 do 18 časova, dok je nedeljom radno vreme od 10 do 14 časova.
Navodi se da će ulaznice za obilazak Vojnog muzeja važiti i za posetu rečnom monitoru "Sava", kao i obrnuto, čime je posetiocima omogućeno da kroz jedinstvenu celinu upoznaju deo bogate vojne i kulturne baštine Srbije.
U slučaju nepovoljnih vremenskih uslova kao što su kiša i jak vetar, izložbena postavka se zatvara.
Pozivaju se građani da posete rečni monitor "Sava" i upoznaju se sa jednim od najznačajnijih svedoka istorije, dodaje se u saopštenju.
(Tanjug)
