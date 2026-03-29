ANALIZA: DA LI SMO GODINAMA SLUŠALI POGREŠNE BROJKE? Podaci stručnjaka donose iznenađujuće odgovore

UPRKOS dostupnosti relevantnih podataka, u javnosti se često pojavljuju pogrešne procene u javnosti koje govore o desetinama ili čak stotinama hiljada zavisnika.

Sagovornici iz zdravstvenog sistema ukazuju da se na godišnjem nivou oko 240 građana obrati institucijama zbog problema sa prekomernim klađenjem. Prema podacima zdravstvenih institucija, broj osoba koje se leče od zavisnosti povezanih sa igrama na sreću iznosi približno 1.150, pa kada ovu brojku stavimo u odnos sa ukupnom populacijom dolazimo do procenta od 0,02% što je značajno niže od evropskog prodseka koji iznosi oko 1,5%.

Ove brojke govore da su podaci koje se pojavljuju u pojedinim medijima i preko 300 puta uvećani, očigledno zarad nekih drugih interesa a ne zarad istine ili želje da se pomogne onima koji zaista imaju problem sa ovom vrstom zavisnosti.

Istraživanje organizacije „Solidarnost za decu“, koje je sprovedeno na uzorku od 1.100 ispitanika, pokazuje da je svega 0,6% maloletnika (uzrasta od 13 do 17 godina) imalo kontakt sa igrama na sreću .Podaci su prikupljeni kroz telefonske intervjue sa decom i njihovim roditeljima, uz saglasnost roditelja i zaštitu identiteta ispitanika.

Regulatornim izmenama - značajno pojačan nadzor i kontrola

Izmenama Zakona o igrama na sreću koje su prošle godine stupile na snagu, uvedena je značajno stroža kontrola licenciranih priređivača kao i obavezan sistem registracije i verifikacije identiteta korisnika u online igrama na sreću. Ove mere imaju za cilj da spreče pristup maloletnika licenciranim platformama i unaprede kontrolu tržišta.

Pored toga, priređivači igara na sreću su u obavezi da primenjuju dodatne mehanizme zaštite, uključujući sisteme samoisključenja i samoograničenja kao i jasne smernice za prepoznavanje rizičnog ponašanja. Svako nepoštovanje odredaba zakona dovodi i do mogućeg gubitka licence.

Nelegalne platforme – ključni izvori rizika za mlade

Stručnjaci ukazuju da se najveći deo rizika ne vezuje za regulisano tržište, već za nelegalne online platforme, posebno tzv. crypto kazina. Ove platforme posluju van domaćeg pravnog okvira, bez kontrole i mehanizama zaštite korisnika.

Za razliku od licenciranih priređivača, koji su obavezni da sprovode identifikaciju korisnika i primenjuju zaštitne mehanizme, nelegalni operateri često koriste agresivne i obmanjujuće metode za privlačenje novih korisnika

Paralelno sa regulatornim merama, razvijaju se i preventivni programi usmereni na ranu identifikaciju rizičnih obrazaca ponašanja, gde se preventivno deluje u cilju sprečavanja nastanka zavisnosti. Projekat „Moguće je prekinuti“, koji se sprovodi u saradnji Udruženja priređivača igara na sreću - UPIS i relevantnih zdravstvenih ustanova, često se navodi kao primer sistemskog pristupa koji prevenciju stavlja u prvi plan.