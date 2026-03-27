"U MOM UZORKU BARIJUMA JE BILO 1.442 PUTA VIŠE": Kako nas NATO još ubija - Ispovest Mirjane Rajić iz Beograda (FOTO)

KAKO sam, pitate? Dobro sam. Mislim samo o lepim stvarima. Maštam. Sve ružno potiskujem. Mada, vrate se, ponekad, slike koje uznemiravaju i bole. Tada kažem: koliko potresnih sudbina ima, koliko dece bespomoćne kojima je rak oročio život, ja nemam pravo reč da izustim.

I, pravo da vam kažem, neprijatno mi je da govorim o sebi. Opet, kad pomislim na vreme stradanja 1999. i posledice koje dolaze na naplatu i dolaziće, u meni se probudi gnev: zašto da ćutimo i oprostimo? Možemo, barem, da učinimo toliko da ne zaboravimo. Da o tome svedočimo.

Mirjana Rajić iz Beograda, ovako je odgovorila na poziv "Novosti" da svedoči o svojih dve decenije i više lečenja od kancera dojke, od kojeg je, kako sumnja, a tu sumnju potvrđuju i rezultati iz referentne italijanske laboratorije, verovatno obolela zbog izlaganja kancerogenima koje je NATO izručio na našu zemlju, što sa municijom sa osiromašenim uranijumom, što bombardujući elektro, hemijska i druga postrojenja. I tako nam zatrovao sve: vazduh, zemlju, vodu.

Sa Mirjanom razgovaramo nakon što je dobila nalaz iz Chamiche e Ambientali laboratorije, gde posredstvom advokatske kancelarije Srđana Aleksića iz Niša, oboleli koji sumnjaju da su njihovi karcinomi posledica NATO bombardovanja, šalju uzorke tkiva na analizu.

Nalaz iz laboratorije u Italiji dokumentuje prisustvo osiromašenog uranijuma i drugih teških metala u telu naše sagovornice. U Mirjaninom uzorku nađeno je 10.384,83 mikrograma aluminijuma po kilogramu telesne težine, što je 312 puta iznad dozvoljene granice od 33,3 mikrograma. Barijuma ima 3.462,76 mikrograma, što je čak 1.442 puta više nego što se toleriše (2,4).

Verujem, neki sud će kazniti zlo SESTRA Mirjane Rajić, priča nam, živi u Pančevu, gradu koji su zasipale NATO bombe u više navrata, uništavajući hemijska postrojenja i "Rafineriju".



- Kad sam sestri ispričala kakvi su rezultati stigli iz Italije i da sam rešila da se pridružim tužbi protiv država koje su sejale bolest i smrt u mojoj zemlji, mom Beogradu, kazala mi je: "Ne mlati se, džaba, nema od tog ništa!" Ja, ipak, verujem da će, zapamtila ja to ili ne, negde neki sud nekad da kazni to zlo od ljudi i država.

Značajno je povišeno i prisustvo kobalta, olova, a mangana ima 178 puta iznad referentne granice. Nađen je i uranijum - 20,12 mikrograma.

Otresita. Na prvi pogled, žena - stena, Mirjana je mir našla među cvećem. Na kraju jednog beogradskog bulevara je otvorila cvećaru. Mirno je, kaže, primila rezultate iz laboratorije u Italiji.

- Kad prođeš najteže, nemaš pravo na strepnju - kaže.

U vreme NATO agresije pre 27 godina, bila je radnik Drugog odeljenja "Srboleka". Majka dva dečaka od šest i četiri godine. Dežuralo se, tada, u svim državnim preduzećima. Mirjani Rajić je ta obaveza zapala baš 29. aprila 1999. Tada je meta agresora bio Savezni MUP, na nekoliko desetina metara iznad "Srboleka".

- Zadremali mi malo na kartonskim kutijama, kada je grunulo. Jednom, pa još jednom. A, mi? Niko ne beži! Svi smo ispred, da vidimo. Oguglali smo, valjda... Odozgo, od MUP prašina. Paljevina. Stojimo, dišemo u tom dimu. Bili su to dani kad nismo mislili na sebe. Meni je važno, jedino, da su deca na sigurnom. Sutradan i sve naredne dane prolazimo pored tog stratišta. I niko od nas nije pomislio da će nam, možda, sva ta čuda od bombi udariti na zdravlje. Pa, razarale su i zaustavljale živote, ko još da misli o zdravlju.

Mirjanin "Srbolek" je preživeo agresiju, ali nije i oktobarske promene 2000. Premetali su ga iz ruke u ruku, kao jeftinu prostitutku. I na kraju ugušili.

- Snalazila sam se, podizala decu, ali me umor sve više obarao - priča nam Mirjana. - Na desnoj dojci sam primetila da nešto nije u redu. Bila je to šesta godina posle bombardovanja. Javila sam se na Institutu za onkologiju i tamo me lepo primio dr Dejan Đurišić: "Ženo, ti si za batine, šta si čekala dosad?" Rak je bio u odmakloj fazi.

Zračenje i hemioterapije jesu donekle pomogle. Operisali su me uoči mog rođendana 12. maja, 2005. Sutradan sam otišla kući sa drenom u rukama. Posle previjanje svaki treći dan. Pa kontrole, konzilijumi. Pa lekovi... Jedni pomažu, drugi odmažu. Sad kreće osteoporoza...ali je glava na ramenima i mislim da je "čista."

Dokazana krivica Alijanse ADVOKATSKA kancelarija Srđana Aleksića koja zastupa oštećene tokom NATO agresije na SRJ u proleće 1999. usko sarađuje sa timom istaknutog italijanskog advokata Anđela Fiore Tartalje. On je pred sudovima u Italiji dobio više od 500 presuda u korist italijanskih vojnika obolelih od teških malignih oboljenja, tokom i posle službe na Kosovu i Metohiji u misiji Kfora. Dokazao je da su uzroci izloženost osiromašenom uranijumu tokom NATO bombardovanja koja je dovela do obolevanja.

Sve što je preko te glave preturila i sačuvala bistrinu, Mirjanu Rajić je pokrenulo na put vapijuće pravde - da su NATO municija sa osiromašenim uranijumom, i drugi kancerogeni koji su se oslobađali kad meta zlikovaca pogodi cilj, uzrok i njene bolesti. Pridružila se brojnima koje u ovoj teškoj priči zastupa advokatska kancelarija Srđana Aleksića iz Niša.

- U Institutu za onkologiju i radiologiju sačuvan je uzorak mog tkiva dojke - priča Mirjana. - Dobila sam ga, poslat je u Italiju, gde su potvrdili prisustvo kancerogenih elemenata u mom tkivu. Nije me to saznanje poremetilo. Ne strahujem. Ne bih ja ni ukoliko dođe do suđenja i dosuđene štete, tu odštetu tražila, niti je tražim. Ja tražim pravdu. Ne nadam se da ćemo svi mi, sa posledicama bombardovanja kancerogenom municijom, ikada da naplatmo naše muke, ali možemo da probudimo naš uspavani narod. Da ohrabrimo i druge da svedoče. Ustručavaju se ljudi da svedoče o bolesti. Ovoj koju je izazvalo bombardovanje i municija sa uranijumom. Plaše se. Čega? Govore: mogu da svedočim, ali bez imena, bez fotografije... Šta vam je, narode. Koga štitiš, NATO da štitim?! Ne, ne! Iza svake svoje reči stojim, jer govorim istinu.