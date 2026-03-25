"MILOSRDNI ANĐEO" KRIV ZA ČAK 70.000 OBOLELIH I 40.000 UMRLIH:Obimno istraživanje, usled učestalih relativizacija odnosa uranijum - karcinom

NIJE teško izračunati da je broj novoregistrovanih malignih tumora u Srbiji iznosio tokom 20 godina posle NATO agresije 700.000, a ukupan broj umrlih od malignih tumora bio je 400.000.

Ako pođemo od podataka međunarodne agencije za istraživanje raka i naših podataka na osnovu praćenja stopa incidencije i mortaliteta od malignih tumora u Srbiji u prvoj deceniji ovog veka, može se zaključiti da je "Milosrdni anđeo" odgovoran za 70.000 novoregistrovanih malignih tumora u Srbiji i za 40.000 umrlih od malignih tumora svih uzrasta i oba pola.

Ove zapanjujuće i zastrašujuće podatke iznelo je za "Novosti" četvoro stručnjaka dovodeći direktno u vezu bombardovanje naše zemlje osiromašenim uranijom sa "epidemijom" malignih oboljenja.

"Zalivski sindrom" STRUČNjACI su za "Novosti" podsetili i na sudbinu dr Asafa Duraković (rođen u Stocu, BiH). Reč je o lekaru specijalisti radiologije i nuklearne medicine, svetski priznatom naučniku sa tri doktorata u oblasti prirodnih nauka, predavaču na poznatim univerzitetima u SAD, Kanadi, Japanu. Radio je za Pentagon, bio je poznati istraživač štetnosti OU na ratištima američke vojske u Iraku, Avganistanu, na Balkanu. Dokazao je vezu između OU i "zalivskog sindroma" koji je definisan kod veterana iračkog rata. O tome je svedočio pred američkim naučnim i političkim ustanovama. Došao je u sukob sa administracijom, zbog čega je otpušten iz službe i bezočno proganjan. I profesor dr Alfred Šot dokazao je vezu između hromozomskih aberacija koje su se javljale kod dece veterana Zalivskog rata i OU, i koje će se ponavljati u lancu potomstva ovih porodica, što je prava epidemija.

S tim što se u vreme nastanka ovog istraživanja prof. dr Slobodan Čikarić, general Slobodan Petković, diplomata Vladislav Jovanović i prof. dr Danica Grujičić nisu upuštali u kalkulaciju broja novorođene dece sa psihofizičkim malformacijama, niti broja sterilnih muškaraca i žena u korelaciji sa osiromašenim uranijom. Ne treba biti toliko mudar da se zaključi - da su ovi parametri uzeti u razmatranje konačni podaci bi bili još crnji.

Razlog za nastanak ovog teksta nije oponiranje "dežurnom" apologeti NATO - epidemiologu Zoranu Radovanoviću, već što se njegov diksurs zapatio i na Javnom servisu, pa su nas pre tri večeri i njihovi sagovornici ubeđivali da OU nema mnogo veze sa eksplozijom brojeva obolelih od karcinoma.

- NATO je prosuo po zemlji Srbiji i Balkanu oko 15 tona OU (U-238), što iznosi 186 gigabekerela (GBq) ili 18.600 Bq po jednom stanovniku Srbije (uključujući naravno i Kosmet), a dozvoljen sadržaj u litru vode za piće je 80 Bq. Vreme poluraspada U-238 je oko 4,5 milijardi godina. Kontaminacija će trajati duže no što je do sada trajala ljudska civilizacija, a pri dezintegraciji U-238 oslobađa alfa i gama zrake prelazeći u 14 potomaka. Svi su radioaktivni sem poslednjeg (izotop olova Pb-206) - pisali su stručnjaci lani za "Novosti".

Oni napominju da oksidi uranijuma, koji su rastvorljivi u vodi, imaju malo biološko vreme poluraspada, i za pet do 10 dana uneti radioaktivni materijal se u celini izbacuje iz organizma preko urotrakta:

- Oksidi uranijuma koji su nerastvorljivi u vodi, deponuju se u kostima i drugim organima, imaju biološko vreme poluraspada od 10 do 15 godina. Iako se radi o relativno maloj količini radioaktivnog materijala koji se relativno brzo izlučuje iz organizma preko urotrakta, zbog visoke specifične jonizacije alfa čestica poseduje kancerogeno i mutageno dejstvo na genom ćelija gonada. Posledice su pojava malignih tumora, rađanje potomaka sa psihofizičkim malformacijama, povećan broj sterilnih osoba oba pola. Po nekim autorima i povećanje autoimunih oboljenja može da se poveže sa osiromašenim uranijumom. S obzirom na veliko vreme poluraspada U-238, da je ovaj materijal (15 tona) ostao na prostorima Srbije i na dug latentni period za solidne tumore (95 odsto svih tumora), može se očekivati i dalje povećanje malignih tumora na ovim prostorima kao i mutacija genoma u ćelijama gonada.

Pljačkovica kod Vranja gađana verovatno u eksperimentalne svrhe

NA JUGU 8.000 PUTA VEĆE ZRAČENjE



NAJVIŠE opasne municije izručeno je na Pljačkovicu kod Vranja, Borovac kod Bujanovca, Bratoselce, Bukurevac i Reljan kod Preševa. Tu je bila izmerena i najveća radijacija u Srbiji, čak 8.000 puta veća od dozvoljene. Ogromna količina osiromašenog uranijuma bačena je i na južnu srpsku pokrajinu Kosovo i Metohiju - najviše u rejonu Podujeva s okolnim selima, u okolini Kosovske Mitrovice, u delu oko Dečana, Đakovice, Prizrena.

Televizijski repetitor na vrhu Pljačkovice (1.231 metar nadmorske visine), koji je udaljen oko kilometar vazdušnom linijom od centra Vranja, bombardovan je 29. maja, a da u široj okolini nije bilo oklopnih vozila i vojnih formacija. Korišćena je OU municija, a TV toranj se mogao srušiti klasičnim ubojnim sredstvima. Preduzeće "Vodovod" iz Vranja je dobilo naredbu da se prostor oko bombardovanog terena ogradi i označi opasnost. Sedmorica radnika, angažovanih na tom zadatku, umrla su u prvoj deceniji 21. veka od raka pluća ili debelog creva. Najmlađi je imao 46, godina. U široj oblasti Vranja je do sada registrovan značajan porast pojave kancera.

Po okončanju agresije, mnogi stručnjaci javno su pitali u da li je Pljačkovica izabrana kao poligon sa konfiguracijom terena različitom od bombardovanih mesta u Iraku gde se municija sa osiromašenim uranijumom koristila 1990. i 1991. godine.