STIŽE NOVA TURA SNEGA: Evropa na udaru snažnog ciklona, evo šta to znači za Srbiju

CENTRALNA Evropa na udaru je veoma snažnog ciklona i vrlo obilnih padavina.

Foto: Tanjug/AP

Na najjačem udaru su Austrija, Češka, Slovačka i Poljska. Ove predele očekuje od 200 do 400 litara kiše po kvadratnom metru i obilni sneg u planinama, a u Alpima na zapadu i jugu Austrije očekuje se i do dva metra novog snega. Oblast Alpa već je zavejana snegom, a snežna granica spustila se na 800 do 1000 metara nadmorske visine.

Nažalost, zbog ekstremno obilnih padavina centralna Evropa strahuje od razornih poplavba i bujica, a reke već beleže višemetarske poraste.

Na udaru nevremena i drastičnog zahlađenja je su i naš region i Srbija, a na planinama Bosne, Hrvatske i Slovenije pao je i sneg, pojasnio je meteorolog Đorđe Đurić.

Sneg se u nastavku vikenda očekuje i na višim planinama Srbije.

Hladni front doneo je našem području i drastično zahlađenje, a one su opale i za čak 20 stepeni.

I dok je na severu Srbije danas jesenjih 10 stepeni, a vreme kao da je kraj novembra, na istoku Bugarske i jugu Grčke je pravo leto, uz temperature i iznad 30 stepeni, pa dok hladni front ne stigne do crnomorske obale i obala u Grčkoj, može se uživati u pravom letu.

Kada je reč o obali Jadranskog mora, zahlađenje je stiglo i do obala Crne Gore i Hrvatske, temperature su opale ispod 20 stepeni, a bilo je i vrlo obilnih padavina i oluja sa grmljavinom, pri čemu su zabeležene i morske pijavice.

Kada je reč o temperaturama Jadranskog mora, one su od 23 do 27 stepeni, pa je voda i dalje veoma topla i idelana za kupanje, ali će akteuelno rashlađenje svakako u narednom periodu rashladiti Jadran, ali ne toliko da kupanje neće biti moguće i u nastavku septembra.

(Telegraf.rs)

