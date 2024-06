NAJNOVIJE UPOZORENJE RHMZ-a: Temeperature će ići do skoro 40 stepeni, narednih dana "pakleno"

REPUBLIČKI hidrometeorološki zavod oglasio se novim upozorenjem, koje se odnosi na toplotni talas koji će zahvatiti Srbiju u narednim danima. Kako je najavljeno temperature će ići i do 39 stepeni.

Foto: Shutterstock

Prema navodima RHMZ-a, veoma topla vazdušna masa zadržaće se i u narednih sedam dana. Vrednosti maksimalnih temperatura po danima:

- danas (19.06.) od 35 do 38 °S



- sutra (20.06.) od 33 °S na severozapadu do 39 °S na jugu i istoku Srbije

RHMZ u najavi naovid i sledeće:

U petak i subotu (21 - 22.06.) pik toplotnog talasa sa maksimalnim temperaturama od 35 do 40 °S.

U nedelju (23.06.) i u prvoj polovini naredne sedmice na severu i zapadu Srbije manji pad temperatura (na vrednosti od 30 do 35 °S), dok će se na istoku i jugu maksimalne vrednosti zadržati i dalje oko 38 °S.

Na području Beograda do kraja sedmice (23.06.) maksimalna temperatura od 36 do 39 °S, a od ponedeljka biće uglavnom u intervalu od 30 do 35 °S.

Podsećamo, zbog najavljenih visokih temperatura i toplotnog talasa lekari iz "Batuta" pojasnili su kako da sačuvamo svoje zdravlje u ovim vrelim danima. Opširnije o tome čitajte u našoj odvojenoj vesti klikom OVDE.

BONUS VIDEO