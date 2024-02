NOVA ERA EDUKACIJE O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI: Osvrt na prvi AI Master Class - Regulisanje veštačke inteligencije: pravni i etički izazovi

U SVETLU rastućeg interesa globalne zajednice za veštačku inteligenciju, prvi AI Master klas (AI Master Class) održan u Srbiji, posvećen pravnim i etičkim izazovima ove tehnologije, pružio je dublji uvid u kompleksnost ovog značajnog područja.

Foto: Privatna arhiva

Prvi master klas ove vrste organizovan je od strane Instituta za veštačku inteligenciju Srbije, u saradnji sa Fakultetom organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu. Predavanja, paneli i radionice, koji su obuhvatali širok spektar tema u domenu veštačke inteligencije, od oktobra do decembra meseca 2023. godine, organizovani su u prostorijama Naučno-tehnološkog parka u Novom Sadu, kao i na Fakultetu organizacionih nauka.

Tokom trajanja Master klasa učesnici su se bavili etičkim i pravnim izazovima i posledicama upotrebe veštačke inteligencije, kao i temama od kojih su se neke odnosile na zaštitu podataka u digitalnoj sferi, informacionu bezbednost, pravnu i društvenu odgovornost u doba veštačke inteligencije, kao i mnoge druge. Interaktivna predavanja i kombinacija teorijskih i praktičnih sesija otvorile su mogućnost polemike i razmene ideja vezanih za upotrebu i regulaciju veštačke inteligencije.

Na završnom susretu, u Naučno-tehnološkom parku u Novom Sadu, na kome je organizovana i svečana dodela sertifikata učesnicima Master klasa, prisutnima su se obratili organizatori ovog događaja, prof. dr Đorđe Koprivica, sa Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu, i v. d. direktora Instituta za veštačku inteligenciju Srbije prof. dr Dubravko Ćulibrk.

Prof. dr Đorđe Koprivica, sa Fakulteta organizacionih nauka, naglasio je da su uspešno sprovedena tri cilja ovog master klasa, a to su: proširivanje znanja o uticaju veštačke inteligencije na društvo, stvaranje zajednice ljudi čije se profesionalne kompetencije nalaze u domenu istraživanja i bavljenja veštačkom inteligencijom, dok se jedan od ostvarenih ciljeva odnosio na podizanje svesti o različitim aspektima i uticajima veštačke inteligencije u široj javnosti.

Svoje utiske sa uspešno završenog Master klasa za "Novosti" su podelili stipendisti Instituta za veštačku inteligenciju Srbije i Fakulteta organizacionih nauka Univerziteta u Beogradu Ana Lipij i Slobodan Rodić.

Doktorantkinja filozofije sa Filozofskog fakuteta u Beogradu i istraživačica pripravnica sa Instituta za filozofiju i društvenu teoriju Ana Lipij naglasila je da je Master klas u potpunosti ispunio njena očekivanja, pružajući priliku za razmenu ideja sa pravnicima i donosiocima odluka koji aktivno učestvuju u regulisanju veštačke inteligencije.

- Predavanja su bila izuzetno dinamična, pružajući različite perspektive na izazove definisanja, formiranja i implementacije etičkih i pravnih okvira veštačke inteligencije. Postavljen je temelj za razumevanje sistema veštačke inteligencije, tako da su obuhvaćena predavanja o njihovom istorijskom razvoju sve do najnovijih istraživanja i praksi, uz mapiranje podležećih filozofskih perspektiva i problema, što je meni kao filozofkinji posebno važno u perspektivi celovitog razumevanja fenomena. Zahvaljujući organizaciji ovog Master klasa, napori da se obuhvate i razumeju mogućnosti, kao i izazovi specifičnog sadašnjeg trenutka, jasno su ciljani i usmereni, kroz otvaranje prostora za zajedničku diskusiju o istraživanjima, razvoju i upravljanju veštačkom inteligencijom. Na kraju, stvorena je zajednica istraživača i praktičara, koja će, svi se nadamo, nastaviti saradnju pri formiranju zajedničkog i interdisciplinarnog okvira za razumevanje i regulisanje savremenih tokova veštačke inteligencije.

Foto: Privatna arhiva

Učesnik AI Master klasa, master filozof Slobodan Rodić istakao je da je učestvovanje na ovom događaju bilo inspirativno i istraživački podsticajno iskustvo, s obzirom na interdisciplinarni karakter samog događaja, kao i na mogućnost za razmenu iskustava i znanja između AI stručnjaka različitih usmerenja.

- Zahvaljujući sveobuhvatnošću tema, kojima se pristupalo iz ugla različitih disciplina, uspeo sam da proširim znanje izvan naučnog polja kojim se bavim, a koje se odnosi na etiku za tehnološku civilizaciju, pri čemu je primarni fokus istraživanja upravo na fenomenu veštačke inteligencije, koja predstavlja dominantan etički izazov za savremeno društvo. U tom kontekstu može se govoriti i o značaju ovog Master klasa, budući da je otvorio nove horizonte u pogledu razumevanja savremenih kretanja u polju veštačke inteligencije. Širok okvir teorijskih i praktičnih pristupa značajan je s obzirom na to da se radi o fenomenu koji dubinski zahvata i preoblikuje našu stvarnost, a time i nas same, i upravo su zbog toga uvidi u različite aspekte tehnološkog razvoja nužni za istraživače i sve one koji participiraju u datom procesu. Takođe, važan aspekt ovakvog pristupa ogleda se u otvaranju novih perspektiva i mogućih načina postupanja pri integrisanju sistema veštačke inteligencije u naše društvo, sa osnovnim ciljem koji se odnosi na potrebu za uspostavljanjem etičkih okvira, kao i pravnih regulativa za ovakve sisteme – što ostaje kao zadatak u vremenu koje nam predstoji.

Foto: Privatna arhiva

AI Master Class - Regulisanje veštačke inteligencije: pravni i etički izazovi, realizovan je pod pokroviteljstvom Ministarstva nauke, tehnološkog razvoja i inovacija, Ministarstva informisanja i telekomunikacija i Ministarstva unutrašnje i spoljne trgovine, kao i uz podršku brojnih partnera iz privrede.