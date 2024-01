PREPODNE NIKUD BEZ KIŠOBRANA: Vremenska prognoza za četvrtak 4. januar

U Srbiji će ujutru po kotlinama biti kratkotrajne magle.

Prolazno naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima, koje se ujutro očekuje na severu Srbije, u toku dana će se brzo premeštati ka jugu i jugoistoku zemlje uz istovremeno razvedravanje sa severozapada.

Na visokim planinama očekuje se kratkotrajan sneg. Vetar slab i umeren, u planinskim predelima južne i jugozapadne Srbije jak, jugozapadni, tokom dana u skretanju na zapadni-severozapadni i u ostalim krajevima u kratkotrajnom pojačanju.



Vremenska pronoza za Beograd

Najniža temperatura od 0 na jugu, do 10 stepeni na severu Srbije, a najviša od 10 do 16 stepeni, saopštio je Republički hidrometeorološki zavod.

U Beogradu će tokom jutra i delom prepodneva doći do prolaznog naoblačenje s kišom i lokalnim pljuskovima. Do sredine dana doći će do razvedravanja, pa će po podne biti pretežno sunčano. Slab i umeren južni vetar u skretanju na zapadni-severozapadni i u kratkotrajnom pojačanju. Najniža temperatura oko 10, a najviša oko 15stepeni.

Vremenska prognoza za narednih 7 dana

Prema prognozi za narednih sedam dana, u petak se po kotlinama i dolinama reka ujutro očekuje magla, uglavnom na zapadu i jugu Srbije. U toku dana suvo i relativno toplo uz umereno naoblačenje. Krajem dana na planinama i u košavskom području južni vetar u pojačanju. U subotu će biti umereno oblačno i dalje toplo i vetrovito, tek ponegde s kratkotrajnom kišom.



U nedelju se očekuje oblačno vreme, s kišom, uz zahlađenje, a po podne na planinama je moguć sneg. Uveče će kiša preći u sneg i u nižim predelima, najpre na severu i zapadu Srbije, a u toku noći i u ostalim krajevima. Počeće da duva umeren i jak severozapadni vetar.U ponedeljak oblačno, hladno i vetrovito, povremeno sa snegom, u većini krajeva uz stvaranje snežnog pokrivača. U utorak tokom dana prestanak padavina, u Vojvodini po podne razvedravanje. Od srede 10. januara vreme će biti suvo, uz umerene i jake jutarnje mrazeve, a tokom dana će biti pretežno sunčano, ali hladno.