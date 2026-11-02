OVA NAVIKA VAM POVEĆAVA RIZIK OD DEMENCIJE: Nova istraživanja pokazuju da san ima bitan uticaj

ČESTO dnevno dremanje kod starijih osoba povezano je sa značajno većim rizikom od razvoja demencije, sugeriše nova studija. Istraživanje sugeriše da bi navika popodnevnog dremkanja mogla biti rani pokazatelj kognitivnog pada, a ne samo bezopasna navika, izveštava Science Alert .

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Naučnici predvođeni psihologom Adamom Spirom sa Univerziteta Džons Hopkins analizirali su podatke od 995 ljudi starijih od 65 godina, prikupljene putem Nacionalne studije o zdravlju i starenju (NHATS).

Na početku praćenja, nijedan od učesnika nije imao znake demencije. Tokom prosečnog perioda od pet godina, 417 učesnika, odnosno 41,9 odsto, razvilo je moguću ili verovatnu demenciju.

How often seniors nap during the day may say something about their risk of developing dementia. Learn more: https://t.co/yfYGSxhxBY https://t.co/u1Km9PwmL4 — ScienceAlert (@ScienceAlert) November 2, 2026

Nakon što su uzeli u obzir faktore kao što su starost, pol, obrazovanje i razne zdravstvene navike, istraživači su otkrili da ljudi koji dremaju svaki dan ili skoro svaki dan imaju 48 procenata veću stopu demencije u poređenju sa onima koji to ne čine.

Slično tome, nevoljno dremanje je povezano sa 39% većim rizikom. Analiza objavljena u časopisu „The Journals of Gerontology“, serija A, takođe je pokazala da kraći odmor, do 30 minuta, nosi 40% veći rizik od demencije u poređenju sa ljudima koji ne spavaju tokom dana.

Dvosmerna veza

Važno je naglasiti da studija ne dokazuje da dremanje uzrokuje demenciju. Veza je verovatno složenija i mogla bi biti dvosmerna.

- Češće dremanje bi moglo biti pokazatelj promena u mozgu, a ne nužno i uzrok njihovih promena koje dovode do demencije - kaže Spira.

Drugim rečima, neurološke promene koje narušavaju kognitivne funkcije takođe mogu izazvati povećanu pospanost. U ovom slučaju, često dremanje nije uzrok, već simptom postojećih promena u mozgu.

New research is revealing everyday habits are tied to a far higher risk of dementia. Here’s what you need to change, according to the latest science. In a study of about 8,000 people aged 50 to 70, those who regularly slept less than seven hours had a 30% higher risk of dementia. Long-term loneliness can raise risk by around 60%, according to the Alzheimer's Society, while regular exercise is linked to a roughly 28% lower risk. Even air pollution matters: each small rise in fine particle pollution was tied to a 4% higher risk. And in one UK study of 8,623 people, changes in vision predicted dementia up to 12 years before diagnosis. With 153 million people expected to live with dementia worldwide by 2050, prevention is getting serious attention. And sleep, movement, friendship, and cleaner air are worth protecting. source: Howarth, T. (2026). How to cut your dementia risk. BBC Science Focus. — Smart Science (@SmartScience) November 1, 2026

Uticaj noćnog sna

Dremanje tokom dana često služi kao način da se nadoknadi loš noćni san, ali takođe može da poremeti noćni odmor.

Istraživački tim je uzeo u obzir ove faktore. U analizi su prilagodili podatke kako bi isključili efekte trajanja noćnog sna, dnevne pospanosti i rizika od apneje.

Rezultati su pokazali da je veza između čestih, nenamernih i kratkih dremki i rizika od demencije ostala statistički značajna.

Indikator potencijalnog rizika

Iako priroda ove veze još nije u potpunosti shvaćena, istraživači se nadaju da će dalja istraživanja pružiti konkretne odgovore.

Ako se veza potvrdi, praćenje navika dremke moglo bi postati koristan alat u prevenciji demencije.

- Ako budući dokazi potvrde uzročno-posledičnu vezu, dremka tokom dana mogla bi postati još jedan modifikovani faktor rizika u primarnoj prevenciji demencije kod starijih osoba - kažu istraživači.

- Čak i ako veza nije uzročno-posledična, navike dremke mogu poslužiti kao koristan pokazatelj budućeg rizika od demencije. Ovo bi pomoglo da se studije prevencije usmere na grupe visokog rizika - zaključuju oni u radu.

(Index hr)

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