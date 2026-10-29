VIRUSI VREBAJU, A OVE GREŠKE PRAVIMO SVAKOG DANA: Pet načina da se zaštitite ove jeseni, a jedan mnogi zanemaruju
SA dolaskom hladnijih dana počinje i sezona respiratornih infekcija, a lekari upozoravaju da nekoliko svakodnevnih navika može značajno uticati na rizik od zaražavanja. Iako mnogi veruju da su vitamini i topli napici dovoljni da ih zaštite, najvažnije mere prevencije često su mnogo jednostavnije.
Jesen donosi niže temperature, kraće dane i sve više vremena provedenog u zatvorenim prostorijama. Upravo takvi uslovi pogoduju širenju respiratornih virusa, među kojima su virusi gripa, rinovirusi i koronavirus.
Stručnjaci ističu da ne postoji čarobni preparat koji može sprečiti svaku infekciju, ali postoje navike koje dokazano smanjuju rizik od obolevanja.
Provetravanje je važnije nego što mislite
Jedna od najčešćih grešaka tokom hladnih dana jeste držanje zatvorenih prozora satima. Respiratorni virusi mogu se širiti vazduhom, naročito u prostorijama sa slabom ventilacijom. Redovno provetravanje i dotok svežeg vazduha smanjuju koncentraciju potencijalno zaraznih čestica.
San je saveznik imunog sistema
Nedovoljno spavanja može negativno uticati na funkcionisanje imunog sistema. Odraslima se uglavnom preporučuje između sedam i devet sati sna, a redovan ritam odlaska na spavanje može biti važan deo očuvanja zdravlja.
Ne oslanjajte se samo na vitamin C
Iako je vitamin C neophodan za normalno funkcionisanje organizma, uzimanje velikih doza ne sprečava pouzdano prehladu kod većine ljudi. Raznovrsna ishrana, bogata voćem, povrćem, proteinima i drugim važnim hranljivim materijama, korisnija je od nekontrolisanog uzimanja suplemenata.
Ruke mogu biti put prenosa infekcije
Dodirivanje lica neopranim rukama može doprineti prenošenju pojedinih virusa. Redovno pranje ruku sapunom, posebno pre jela i nakon boravka na javnim mestima, ostaje važna preventivna mera.
Najveća greška je ignorisanje prvih simptoma
Odlazak na posao sa temperaturom, kašljem i izraženom malaksalošću može doprineti širenju infekcije. Osobe sa simptomima trebalo bi da ostanu kod kuće dok im se stanje ne poboljša i dok najmanje 24 sata nemaju temperaturu bez lekova za njeno snižavanje. I nakon toga preporučuje se dodatni oprez narednih nekoliko dana.
Lekari podsećaju i da antibiotici ne deluju na viruse, zbog čega ih ne treba uzimati na svoju ruku.
Najvažnija poruka je jednostavna - snažan imunitet ne gradi se preko noći, niti postoji napitak koji garantuje zaštitu. Dovoljno sna, kvalitetna ishrana, vakcinacija i odgovorno ponašanje tokom sezone infekcija predstavljaju najbolju osnovu prevencije.
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