POVIŠEN HOLESTEROL IMA SVAKI PETI GRAĐANIN: Zabrinjavajući rezultati istraživanja u Srbiji

GRAĐANI Srbije povišen krvni pritisak, stres i pušenje prepoznaju kaoveće rizike za srce od povišenog LDL holesterola, iako upravo "loš" holesterol može godinama da raste bez ikakvih simptoma i postepenooštećuje krvne sudove.

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Novo istraživanje, rađeno na inicijativu Udruženjapacijenata sa kardiovaskularnim bolestima "Moja druga šansa" i uzpodršku Udruženja kardiologa Srbije, pokazuje da više od dve petinegrađana ne zna ili nije sigurno da je povišen LDL jedan od vodećihfaktora rizika za infarkt i moždani udar.

Ovaj podatak dodatno zabrinjava s obzirom na to koliko su kardiovaskularne bolesti i dalje veliki zdravstveni problem u Srbiji. Prema najnovijim podacima Republičkog zavoda za statistiku, tokom 2025. godine od kardiovaskularnih bolesti umrle su 44.603 osobe, što znači da je gotovo pet života izgubljeno svakog sata. Na razvoj ovih bolesti utiče više faktora rizika, među kojima su povišen krvni pritisak, pušenje, fizička neaktivnost, gojaznost, dijabetes i povišen LDL holesterol.

- Za razliku od nekih faktora rizika koji su građanima vidljiviji i poznatiji, povišen LDL može godinama da ne daje simptome, dok istovremeno doprinosi razvoju ateroskleroze i povećava rizik od infarkta i moždanog udara - rekla je prof. dr Ivana Nedeljković, predsednica Udruženja kardiologa Srbije.

Infarkt pre 45. godine PODACI nacionalnog PRAMIRS registra Udruženja kardiologa Srbije pokazuju da je među 1.021 osobom koja je infarkt doživela pre 45. godine, više od polovine imalo je dislipidemiju. Njih 38,3 odsto porodičnu anamnezu prevremene koronarne bolesti, dok je dve trećine pacijenata pušilo.

Istraživanje "Navike građana o kardiovaskularnom zdravlju i LDL holesterolu" sprovedeno je tokom leta 2026. na reprezentativnom uzorku od 1.000 građana Srbije, uzrasta od 30 do 70 godina. Rezultati pokazuju da gotovo polovina ispitanika, 46 odsto, procenjuje da ima telesnu težinu iznad poželjne, dok je skoro trećini dijagnostikovan povišen krvni pritisak. Svaki peti ispitanik navodi da ima povišen holesterol, a devet odsto da ima dijabetes.

- Povišene vrednosti LDL holesterola mogu biti prisutne već u mladosti, posebno kod osoba sa naslednim poremećajima metabolizma holesterola - upućuje profesorka Nedeljković. - Aterosklerotske promene na krvnim sudovima mogu nastati mnogo pre pojave prvih simptoma, zbog čega odsustvo tegoba ne znači da rizik ne postoji. Ozbiljniji simptomi najčešće se javljaju tek kada su aterosklerotske naslage značajno suzile krvni sud, odnosno kada je bolest već uznapredovala.

Rezultati sprovedenih istraživanja pokazali su važan paradoks, čak 95 odsto građana smatra da je održavanje holesterola u preporučenim granicama važno, a većina je upoznata i sa terminom LDL holesterol, ali samo pet odsto zna tačnu vrednost svog poslednjeg nalaza. Istovremeno, svega 22 odsto građana prepoznaje lekove kao jedan od načina za snižavanje LDL holesterola.

- Ovi podaci pokazuju da svest o važnosti holesterola mora da se pretvori u redovnu kontrolu, razumevanje rezultata i, kada je potrebno, pravovremeno lečenje - rekla je doc. dr Aleksandra Đoković, kardiolog, Udruženje kardiologa Srbije.