PREGLED KOD SPECIJALISTE BEZ ODLASKA U BEOGRAD: Evo ko može da koristi novu uslugu telemedicine?

PILOT projekat pregleda kod specijaliste putem telemedicine kreće u dve ustanove u Beogradu i Braničevskom okrugu, a u narednim mesecima, u celoj zemlji.

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Zdravstvene usluge, konsultacije putem video-poziva i mobilnih aplikacija - sve to može da olakša pristup zdravstvenoj zaštiti osobama koje žive u udaljenim područjima ili imaju smanjenu pokretljivost. Takav pilot projekat kreće u dve ustanove u Beogradu i Braničevskom okrugu, a u narednim mesecima, u celoj zemlji.

- Ne želimo da tehnologija zameni čoveka, ali želimo da ona približi čoveka zdravstvenom sistemu i sistem čoveku. Audio i video veza na daljinu između lekara i pacijenta, kao i između lekara međusobno, dozvoliće stručne konsultacije bez odlaska u velike centre, kao i usluge zdravstvene zaštite svakom čoveku - rekla je prof. dr Ivana Stašević Karličić, državna sekretarka u tehničkom mandatu u Ministarstvu zdravlja.

Klinika za dermatologiju UKCS i Institut za mentalno zdravlje iz Beograda, povezani su sa svim domovima zdravlja i opštim bolnicama na teritoriji Braničevskog okruga.

- Praktično, svi pacijenti koji dođu u ove domove zdravlja imaće unapred zakazan pregled kod odgovarajućeg specijaliste za određenu indikaciju koju je postavio njegov izabrani lekar - objasnila je Stašević Karličić.

Dodala je da je plan da se sa ovom praksom kreće i u okruge oko Braničevskog, i u celoj zemlji. Prva faza je dolazak pacijenta u dom zdravlja, a sledeća faza je pregled od kuće. Naglašava da je bezbednost podataka iz ovakvih komunikacija u okvirima zakona i da če kvalitet pregleda biti garantovan.

Građanima Braničevskog okruga je moguće da ostvare telemedicinski pregled sa specijalistom psihijatrije i dermatologije telemedicinski na dva načina. Odlaskom u zdravstvenu ustanovu u kojoj je obezbeđena posebna ambulanta u okviru doma zdravlja (Malo Crniće, Veliko Gradište, Žagubica, Kučevo, Žabari, Golubac i Petrovac na Mlavi) ili putem portala eZdravlje (veb ili mobilna aplikacija).

Da bi se građani registrovali na eZdravlje aplikaciju i pristupili ovim mogućnostima, moraju biti eGrađani tj. registrovani na Portalu eUprave.

(RTS)

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