JAČAJTE IMUNITET PRE ZIME: Evo šta zaista pomaže organizmu tokom hladnih dana

IMUNI sistem ne funkcioniše po sezonskim principima, a jedno od područja na koje treba obratiti pažnju jeste zdravlje gastrointestinalnog trakta. Prema rečima integrativnog endokrinologa i nutricioniste Kristine Galine, jesen je period kada mnogi počinju aktivno da "jačaju svoj imuni sistem".

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- Mnogi kupuju vitamine i dodaju limun i đumbir u ishranu, ali imuni sistem ne funkcioniše po sezonskim principima, i jedno od glavnih područja na koje se treba fokusirati je zdravlje gastrointestinalnog trakta - smatra doktorka, piše "Gazeta".

Creva imaju važnu ulogu

Prema rečima doktorke, creva su usko povezana sa imunitetom, jer njihov zid sadrži brojne imune ćelije, dok stanje crevne mikrobiote utiče na odbrambene mehanizme. Hronični gastrointestinalni problemi mogu izazvati upalu i pogoršati blagostanje.

Ona je upozorila da bi o zdravlju gastrointestinalnog trakta trebalo razmisliti ako se redovno javljaju mučnina, gorušica, nadimanje, bol u stomaku ili osećaj težine, kao i poremećaji rada creva. U takvim slučajevima važno je obaviti pregled, a ne samo potiskivati simptome.

San, kretanje i manje stresa

Sličan pristup preporučuje i Aleksandar Umnov, viši predavač na Katedri za hirurgiju Medicinskog fakulteta Državnog univerziteta za obrazovanje u Rusiji, koji naglašava značaj osnovne zdrave rutine.

- Da biste podržali svoj imuni sistem na jesen, dovoljno je uspostaviti osnovnu zdravu rutinu - spavati najmanje sedam do osam sati dnevno, vežbati i smanjiti stres na minimum - piše Gazeta.ru, pozivajući se na Umnova.

Ako se tokom dana javi pospanost, lekar savetuje kratak odmor od 20 do 30 minuta kako bi se povratila energija do kraja dana. Fizička aktivnost takođe treba da bude deo rutine, a kao primere navodi hodanje, plivanje i penjanje i spuštanje niz stepenice, koji pomažu cirkulaciji krvi kroz telo.

Važno je i upravljati stresom i izbegavati reagovanje strahom ili iritacijom na trivijalne stvari.

Šta bi trebalo da bude na jelovniku

Stručnjaci savetuju da ishrana bude raznovrsna i da uključuje povrće i voće, poput bundeve, šargarepe i bobica kao što su ribizle. Važni su i izvori proteina - meso, riba, živina, sveži sir i mahunarke - kao i namirnice sa zdravim mastima, poput orašastih plodova i masne ribe, koja obezbeđuje Omega-3 i vitamin D.

- Probiotici su takođe korisni za organizam - kefir, prirodni jogurt, kiseli kupus - oni podržavaju zdravu crevnu mikrofloru, što u velikoj meri utiče na imuni odgovor- dodao je lekar. Zdrav imuni sistem nije stvar jednog vitamina, već svakodnevnih navika. Zbog toga, kako zaključuju stručnjaci, za jesen bi zapravo trebalo da se pripremamo tokom cele godine.

(RT Balkan)