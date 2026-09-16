MUČI VAS KIJANJE I ISCRPLJENOST? Alergolog otkriva zašto su jesenje alergije opasnije od prolećnih
IAKO jesen donosi brojne slikovite prizore, za osobe sklone alergijama ovo doba godine može biti prilično neprijatno.
Polen pojedinih biljaka u jesenjim mesecima može izazvati kijanje, zapušen nos, svrab očiju i druge neprijatne simptome. Šta stoji iza jesenjih alergija i kako ih ublažiti, objašnjava alergolog dr. Mark Aronika, piše Cleveland Clinic.
Šta su jesenje alergije
Jesenje alergije su oblik alergijskog rinitisa, poznatog i kao polenska groznica. Reč je o reakciji imunološkog sistema na polen koji se nalazi u vazduhu.
Kada ga udahnemo, organizam ga kod osoba sklonih alergijama prepoznaje kao pretnju i pokreće odbrambenu reakciju, zbog čega se mogu pojaviti simptomi poput kijanja, curenja ili zapušenosti nosa, svraba očiju i pojačanog suzenja. Intenzitet simptoma može varirati zavisno od količine polena u vazduhu i individualne osetljivosti.
Glavni faktori
Kao i u proleće i leto, polen je i u jesen jedan od glavnih faktora alergija. Razlika je u vrsti polena koji se otpušta u vazduh zavisno od godišnjeg doba.
- U jesen je koncentracija polena korova najviša - objašnjava dr. Aronika i dodaje:
- Ako je jesen iznad proseka topla, može se pojaviti i alergija na polen trava, što dodatno pogoršava već neprijatne simptome.
Najčešći jesenji alergen je ambrozija, koja cveta krajem avgusta i proizvodi ogromne količine polena. Dr. Aronika navodi kako jedna biljka može otpustiti i do milijardu zrnaca. Ostali česti jesenji alergeni su čičak, bela loboda, pelin, kopriva, ruska bodičica, divlji pelin i kotrljan. Jesen zbog vlažnog vremena i truljenja biljaka može biti problematična i za osobe alergične na buđ.
Prepoznajte simptome
Osobe osetljive na jesenje alergene mogu iskusiti zapušenost nosa, svrab očiju, curenje iz nosa i kijanje. Česti su i slivanje sekreta niz jednjak te grlobolja. Mogu se javiti i umor, osećaj mentalne zamagljenosti i problemi sa spavanjem, posebno kod korišćenja antihistaminika.
Razlika između alergije i prehlade
Jesen je i početak sezone respiratornih infekcija, pa je važno razlikovati simptome. Na infekciju gornjih disajnih puteva verovatno upućuju povišena temperatura, bolovi u telu, jak umor, mučnina, povraćanje, snažan kašalj, dugotrajna grlobolja te gusta sluz žute ili zelene boje.
- Ako lekovi protiv alergije uopšte ne pomažu, verovatno se radi o virusu - kaže dr. Aronika.
Postavljanje dijagnoze
Zvanična dijagnoza alergijskog rinitisa nije potrebna svima. Ipak, ako simptomi značajno utiču na kvalitet života, preporučuje se poseta alergologu.
- Obavićemo pregled, razgovarati o simptomima i uraditi kožni test da bismo precizno utvrdili uzrok - navodi dr. Aronika, pa dodaje:
- Alergolozi su ti koji propisuju i sprovode imunoterapiju, poznatu kao alergijske injekcije, pa je za tu opciju potrebno posetiti specijalistu.
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