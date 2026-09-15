VELIKI USPEH NAUČNIKA: Razvili lek protiv gripa na bazi ekstrakta pelina

NAUČNICI iz Centra za vektorsku virusologiju, zajedno sa kolegama iz Centralne sibirske botaničke bašte Sibirskog ogranka Ruske akademije nauka, razvili su proizvod na bazi ekstrakta pelina sa dejstvom protiv dva podtipa virusa gripa A, najpromenljivijeg i najopasnijeg tipa sezonskog patogena gripa.

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Kako autori studije napominju, grip godišnje zarazi do milijardu ljudi i odnese stotine hiljada života.

Postojeći tretmani na bazi pelina ograničeni su lošom rastvorljivošću njihovih aktivnih sastojaka ili nepotpunim istraživanjem (na primer, toksičnost i koncentracije za suzbijanje virusa nisu procenjene).

Međutim, antivirusna svojstva biljke „Artemisia obtusifolia“, koja raste u Sibiru, nisu prethodno proučavana, što je čini obećavajućim putem za razvoj.

„Patent proširuje arsenal sredstava sa antivirusnim dejstvom protiv ljudskog gripa 'A/H3N2' i ptičjeg gripa 'A/H5N1'. Odnosi se na antivirusna sredstva i može se koristiti u medicini, farmaciji i virusologiji“, navodi se u dokumentu, prenose ruski mediji.

Da bi dobili ekstrakt, naučnici uzimaju nadzemne ili podzemne delove biljke i potapaju ih u ekstraktant oko sat vremena. Svi dobijeni ekstrakti se kombinuju, višak se isparava, a smeša se suši. Dobija se rezultirajući suvi ekstrakt, koji poseduje antivirusna svojstva.

Testovi su pokazali da vodeni i etanolni ekstrakti biljke „Artemisia obtusifolia“ nisu veoma toksični za ćelije i efikasno suzbijaju virus gripa.

Naučnici su uporedili efekte ekstrakata sa efektima dobro poznatog leka protiv gripa, oseltamivir fosfata.

Testiran je pod istim uslovima, na istim ćelijskim kulturama i protiv istih sojeva virusa - 'A/H3N2' i 'A/H5N1'.

Vodeni ekstrakti su se pokazali kao najefikasniji protiv virusa ptičjeg gripa 'A/H5N1'.

sputnikportal.rs

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