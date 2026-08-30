KARDIOLOG OTKRIO: Evo do koje godine bi pušači trebalo konačno da ostave cigarete

PUŠENjE ostavlja posledice bez obzira na godine, ali kardiolog izdvaja životni period koji smatra važnom granicom za konačan prestanak. Upravo tada, upozorava, trebalo bi ozbiljnije kontrolisati zdravlje, posebno ako su posete lekaru do tada bile retke.

Foto: Feepik

Pušenje je štetno u svakom životnom dobu, ali prema stručnjacima, postoji svojevrsna granica posle koje bi odlaganje prestanka pušenja trebalo okončati. Sa ulaskom u te godine, posebnu pažnju trebalo bi posvetiti i kontroli zdravlja.

Kardiolog i zagovornik medicine zasnovane na dokazima, Aleksej Utin smatra da ta granica nastupa između 35. i 40. godine.

-Pušenje je štetno u bilo kom životnom dobu, ali period između 35. i 40. godine je upravo ona granica kada se od te navike treba konačno oprostiti. Takođe, u tim godinama je izuzetno važno obaviti sveobuhvatan pregled, naročito ako su ranije posete lekarima bile retkost, rekao je Utin za TASS.

Međutim, kada je reč o jednoj drugoj svakodnevnoj navici oko koje često postoje nedoumice, kardiolog ima znatno ohrabrujuću poruku.

Reč je o kafi. Prema Utinovim rečima, do tri šoljice dnevno bez šećera ne samo da nisu štetne već mogu i da smanje kardiovaskularne rizike.

Najvažnije je, kako je naveo, da se kafa pije u prvoj polovini dana kako se ne bi narušio kvalitet noćnog odmora.

ŠTA SE DEŠAVA SA PLUĆIMA KADA OSTAVITE CIGARETE

Prestanak pušenja, međutim, ne znači samo zaustavljanje daljeg izlaganja organizma štetnim materijama. Pluća imaju sposobnost da se nakon ostavljanja cigareta u određenoj meri oporave, iako posledice pušenja kod nekih ljudi mogu da ostanu trajne.

Nekada se smatralo da pluća ne mogu da se obnove. Ipak, sada se zna da to nije tačno. Uopšteno govoreći, pluća mogu da se oporave kada prestanete da pušite, navode lekari Klivlend klinike.

Pluća su evoluirala tako da mogu da se izbore sa oštećenjima izazvanim zagađenjem, bakterijama i virusima i imaju značajnu sposobnost da sama sebe popravljaju.

Ipak, stručnjaci upozoravaju da to ne znači da posledice pušenja uvek mogu potpuno da nestanu. Pušenje i vejpovanje izlažu pluća većoj količini toksičnih čestica nego što mogu da podnesu, a sposobnost oporavka razlikuje se od osobe do osobe.

-Iako je uglavnom tačno da prestanak pušenja može značajno da poboljša zdravlje pluća, to ne znači da ste potpuno bez rizika. Moguće je da su već nastale mutacije, genetske promene ili oštećenja tkiva, a to može uticati na celokupno zdravlje pluća, ubrzati njihovo propadanje sa godinama ili dovesti do raka, navode lekari.

rt.rs

BONUS VIDEO - Vatrena stihija u Deliblatskoj peščari