TROVANJE HRANOM ILI VIRUSNA INFEKCIJA? Evo kako da ih prepoznate i razlikujete

VISOKA spoljna temperatura, brže kvarenje hrane, učestalija putovanja, kao i kupanje u bazenima, jezerima, rekama i moru tokom leta doprinose povećanom broju stomačnih infekcija.

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Najčešći uzročnici su virusi, koji dovode do iznenadne mučnine, povraćanja, proliva, grčeva u trbuhu, a ponekad i povišene telesne temperature. Kada su uzročnici bakterije, poput salmonele, kampilobaktera ili patogenih sojeva ešerihije koli, simptomi su proliv, ponekad sa primesama krvi, bolovi u trbuhu, povraćanje i obavezno povišena telesna temperatura.

Dokle god traju vrućine, stomačne tegobe mogu da nastanu i usled trovanja hranom.

Primarijus dr Sofija Lugonja, subspecijalista gastroenterohepatologije Opšte bolnice u Zrenjaninu, kaže da trovanje hranom najčešće izazivaju toksini bakterija Staphylococcus aureus (zlatni stafilokok) i Bacillus cereus.

- Simptomi trovanja hranom počinju veoma brzo, često već u roku od nekoliko sati nakon obroka, i ispoljavaju se naglim povraćanjem, mučninom, grčevima u trbuhu, a ponekad se javlja i proliv - kaže naša sagovornica. - Infekcije parazitima, na primer đardijom (giardioza), češće se javljaju nakon putovanja ili konzumiranja zagađene vode. Simptomi mogu da traju nedeljama i ispoljavaju se prolivom, nadimanjem i gubitkom apetita, pa zahtevaju lekarski pregled i adekvatno lečenje.

Žeđ i vrtoglavica DOKTORKA Sofija Lugonja napominje da je u slučaju stomačnih tegoba neophodno javiti se lekaru ako se u stolici pojavi krv, ako je telesna temperatura viša od 38,5 stepeni, kao i ako su proliv i povraćanje praćeni jakim bolovima u trbuhu. - Lekarsku pomoć treba potražiti i ako osoba ima hronične bolesti, ako se jave znaci dehidracije, kao što su oskudno mokrenje, jaka žeđ, vrtoglavica i pospanost, ako povraćanje onemogućava unos tečnosti, kao i ako simptomi traju duže od dva do tri dana ili se pogoršavaju.

Kada se jave problemi sa stomakom, pacijentu je teško da utvrdi da li je reč o prolaznom virusu ili trovanju hranom.

- Trovanje hranom obično karakteriše brza pojava simptoma, već nekoliko sati posle konzumiranja kontaminirane hrane. Najčešći simptomi su povraćanje, mučnina i ponekad proliv. Kod virusnih gastroenteritisa simptomi počinju jedan do dva dana nakon izlaganja virusu. Najčešće su blagi i ispoljavaju se prolivom, povraćanjem, mučninom, grčevima u trbuhu, a ponekad i povišenom temperaturom. Ipak, nije uvek moguće razlikovati ova dva stanja samo na osnovu simptoma.

Pojava proliva tokom putovanja jedna je od tipičnih letnjih tegoba i u medicini se naziva putnička dijareja.

- Putnička dijareja je akutni proliv koji se javlja tokom putovanja ili u roku od nekoliko dana po dolasku u drugu zemlju - kaže dr Lugonja. - To je najčešći zdravstveni problem kod putnika i nastaje usled unošenja mikroorganizama kojima organizam ranije nije bio izložen. Najčešći uzrok je konzumiranje kontaminirane hrane, neispravne vode ili leda, neopranog voća i povrća, nedovoljno termički obrađenog mesa, ribe ili morskih plodova, kao i nepasterizovanog mleka i mlečnih proizvoda. Najčešći uzročnici su bakterije, pre svega ešerihija koli, salmonela, kampilobakter i šigela. Slede virusi, poput norovirusa, a potom paraziti, kao što su đardija ili Entamoeba histolytica, naročito ako simptomi traju duže od dve nedelje.