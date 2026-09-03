NA VRUĆINI SE BEŠIKA LAKO UPALI Savet urologa: Evo kako da sprečite, ili što lakše prevaziđete urinarnu infekciju

URINARNE infekcije su jedan od najčešćih zdravstvenih problema u opštoj populaciji.

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Iako se često smatraju prolaznom neprijatnošću, onezahtevaju ozbiljan pristup, pravilnu prevenciju i pravovremeno lečenjekako bi se izbegle komplikacije, koje mogu da budu teške, pa čak iživotno ugrožavajuće. Tokom visokih spoljnih temperatura boravak na plažama ili bazenima drastično povećavaju učestalost upale bešike (cistitis). Znojenjem gubimo tečnost, urin postaje koncentrovaniji, aspoljni faktori dodatno pomažu bakterijama.

Doktor Vladimir Radojević, urolog kaže da je ključna mera prevencija od urinarne infekcije konstantno hidriranje tokom dana:

- Veoma važno je presvlačenje mokrog kupaćeg kostima. Dakle, nikada ne ostajte u mokrom kostimu, posebno ne u hladovini. Gubitak toplote sa vlažne kože, odnosno rashlađivanje, lokalno slabi imunitet i povećava verovatnoću "prehlade" bešike. Takođe, hodanje bosih nogu po pločicama ili sedenje na hladnom betonu iritira urinarni trakt. Oprez je potreban i sa rashlađenim prostorijama. Nagli prelazak iz vreline u prostorije sa agresivnim klima-uređajima izaziva stres za organizam. Izbegavajte đakuzi i male bazene jer topla, stajaća voda u đakuzijima i prenatrpanim malim bazenima ima povećanu incidencu polno prenosivih bolesti i bakterijskih infekcija. Koristite zaštitu i mokrite odmah nakon odnosa.

Ispiranje kanala DOKTOR Vladimir Radojević kaže da se često čuje savet da treba piti dosta tečnosti, ali pacijenti zanemaruju ključnu činjenicu, a to je da nije bitno samo koliko se vode popije, već i koliko se izmokri. - Da bi mokraćni putevi normalno funkcionisali, neophodno je izmokriti minimum litar i po urina dnevno. To ispira kanale i sprečava taloženje peska i stvaranje kamenja.Osobe skolne urinarnim infekcijama i kamencu moraju da budu znatno disciplinovanije i izmokre čak dva i po litara urina dnevno.

Ukoliko do infekcije ipak dođe dr Radojević ističe sledeće:

- Ako osetite napetost ili pubični bol, pečenje pri mokrenju i učestalu potrebu za toaletom, sa ili bez povišene temperature, preduzmite sledeće korake: ako krećete na godišnji odmor, a skloni ste infekcijama, obavezno u putnu apoteku spakujte jednu do dve sterilne bočice za urin. Odmah pojačajte unos tečnosti. Na postojeći dnevni unos vode dodajte još litar do litar i po uroloških čajeva (od peteljki trešanja, kukuruzne svile, origana ili peršuna).Čim osetite prve tegobe, a pre nego što uzmete bilo kakav lek, dajte urin na rutinski pregled i urinokulturu. Dok čekate rezultate urinokulture, počnite sa uzimanjem proverenih fitopreparata. Ako su bolovi jaki, uveče pred spavanje može se uzeti jedna kesica fosfomicin nakon toga, sačekajte nalaz urinokulture.

Potpuno pogrešno je ako uzimate antibiotik na "svoju ruku".

- Uzimanje antibiotika bez antibiograma je greška jer lek uzet nasumično može samo da maskira simptome, i bakterija može da postane otporna na antibiotik i kasnije izazove još težu, hroničnu upalu koju je kasnije teško izlečiti - kaže dr Radojević. - Sa gotovim nalazom urinokulture i antibiograma uvek idite kod lekara kako bi vam propisao tačan, ciljani antibiotik.

Obična upala bešike je neprijatna, ali ako se infekcija proširi, može postati opasna po život.

- Kada se uz bol u bešici javi temperatura iznad 38, obavezno se moraju uraditi krvna slika i CRP. Visoke vrednosti ovih parametara signaliziraju da je infekcija prešla u sistemsku, pa je umesto tableta često neophodno započeti kombinovanu ili infuzionu terapiju u bolničkim uslovima kako bi se sprečila urosepsa.