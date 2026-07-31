OPREZNO TOKOM VRUĆINA: Vlaga u vazduhu otežava disanje i znojenje, a ubrzava rad srca
LjUDSKI organizam najbolje funkcioniše kada je relativna vlažnost vazduhaizmeđu 40 i 60 procenata. Sve izvan ovih okvira narušava prirodneodbrambene barijere i prisiljava organizam da aktivira brojnekompenzatorne mehanizme koji mogu dodatno da dovedu do osećaja umora imalaksalosti.
Doktorka Svetlana Veljarević, specijalista ORL kaže da suv vazduh dovodi do osetljive sluznice, disfunkcije mukocilijarnog transporta, krvarenja iz nosa, hroničnog bola u ždrelu ili promuklosti. Ali kada je vlažnost visoka vazduh je zasićen i sporama buđi (Aspergillus, Penicillium) i grinjama:
- Stalno udisanje ovih alergena dovodi do hroničnog otoka sluzokože nosa, curenja nosa i zapušenosti.
Naša sagovornica kaže i da vlaga u vazduhu, takođe, kod bolesnika sa hroničnim bolestima pluća dovodi do pogoršanja tegoba i povećanja učestalosti akutnih napada:
- U vlažnim uslovima, i kod zdravih osoba, naša pluća moraju da rade više kako bi dobila kiseonik iz vazduha. Iz tog razloga nam je teže da se bavimo fizičkim aktivnostima i osećamo umor i slabost i pri manjim naporima. Takođe, pri visokoj vlažnosti, znojenje, koje je glavni mehanizam rashlađivanja tela, postaje neefikasno. Vlažan vazduh je zasićen vodom i ne može da primi dodatno isparavanje vode sa površine našeg tela.
Sparina teža od vrućine
VISOKA vlažnost vazduha otežava prirodno rashlađivanje organizma. Kada se znoj zadržava na koži i ne isparava dovoljno brzo, telo ne uspeva efikasno da oslobodi višak toplote. Zbog toga se temperatura tela lakše povećava, a javljaju se osećaj gušenja, umor, malaksalost, ubrzan rad srca i pojačano znojenje. Upravo zato se tokom sparnih dana i umereno visoke temperature mogu doživljavati kao mnogo neprijatnije nego kada je vazduh suv. Što je vlažnost veća, organizam se teže rashlađuje, pa je i rizik od toplotne iscrpljenosti i dehidratacije veći.
Telo tadam ukazuje naša sagovornica, pojačava cirkulaciju ka periferiji, što dodatno pojačava znojenje i na taj način se organizam dodatno dehidrira i opterećuje. U tim uslovima srce radi ubrzano (tahikardija), što iscrpljuje hronične srčane bolesnike. Nagli prelazi u vlažnosti vazduha i loša oksigenacija zbog zapušenog nosa direktno izazivaju tenzione glavobolje, pad koncentracije i loš kvalitet sna.
Doktorka Valjarević ističe da je u uslovima visoke vlažnosti vazduha važno adekvatno se hidrirati, izbegavati veći fizički napor i provetravati prostoriju u kojoj se boravi, i koristiti klima-uređaj u režimu isušivanja vazduha.
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