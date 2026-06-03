ISHRANOM SPREČITE OSTEOPOROZU: Napunite tanjir namirnicama sa kalcijumom i vitaminom D (JELOVNIK)
ISHRANA pacijenata sa osteoporozom ne predstavlja samo prateću meru, već važan deo ukupne terapije, čak i kada su uključeni lekovi. Iako farmakološka terapija (poput bisfosfonata ili drugih savremenih preparata) usporava gubitak koštane mase, bez adekvatne ishrane njen efekat može da bude znatno slabiji.
U središtu preporuka nalazi se dovoljan unos kalcijuma i vitamina D, jer su oni osnovni "građevinski materijal" za kosti. Kalcijum se najlakše obezbeđuje kroz mleko i mlečne proizvode, poput jogurta i sira, ali i kroz zeleno lisnato povrće, bademe i susam. Vitamin D je specifičan jer se delom unosi hranom (masna riba, jaja), ali se najvećim delom stvara u koži pod uticajem sunčeve svetlosti, pa je u mnogim slučajevima potrebna i suplementacija.
Važno je da se naglasi da pojedini lekovi za osteoporozu imaju posebna pravila uzimanja koja su direktno povezana sa ishranom. Na primer, bisfosfonati se obično uzimaju na prazan stomak, uz čašu vode i nakon toga se neko vreme ne sme jesti, jer hrana - naročito bogata kalcijumom - može da smanji njihovu apsorpciju. Upravo zato je važno da se uskladi raspored obroka i terapije.
Pored kalcijuma i vitamina D, značajnu ulogu imaju i proteini, jer doprinose očuvanju mišićne mase i stabilnosti, što indirektno smanjuje rizik od padova i preloma. Međutim, preteran unos soli, kofeina i gaziranih napitaka može negativno da utiče na kosti jer podstiče gubitak kalcijuma iz organizma, pa se savetuje umerenost.
Evo kako bi mogao da izgleda vaš jelovnik ako se lečite od osteoporoze:
Ponedeljak
Doručak: ovsena kaša sa jogurtom, bademima i svežim voćem
Užina: jabuka i nekoliko oraha
Ručak: grilovani pileći file uz blitvu i kuvani krompir začinjen maslinovim uljem i limunom
Večera: omlet sa spanaćem i parčetom integralnog hleba.
Utorak
Doručak: integralni hleb sa svežim sirom i paradajzom
Užina: šaka badema i čaša kefira
Ručak: pečena riba, poput skuše ili lososa, uz salatu od rukole i integralni pirinač
Večera: krem supa od brokolija uz jogurt
Sreda
Doručak: smuti od kefira, banane i mlevenog susama
Užina: sezonsko voće
Ručak: ćuretina sa tikvicama i šargarepom, uz dodatak kinoe ili heljde
Večera: salata od mladog sira, zelene salate i semenki suncokreta
Četvrtak
Doručak: dva kuvana jaja, integralni hleb i sveže povrće
Užina: jogurt ili kiselo mleko
Ručak: varivo od sočiva sa šargarepom i celerom, bogato mineralima, uz salatu od kupusa
Večera: pečeni patlidžan sa jogurt-sosom i belim lukom
Petak
Doručak: palenta sa sirom i jogurtom
Užina: kruška i nekoliko lešnika
Ručak: junetina sa povrćem iz rerne (brokoli, karfiol, šargarepa)
Večera: salata sa tunjevinom, kukuruzom i maslinovim uljem
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