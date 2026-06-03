ISHRANOM SPREČITE OSTEOPOROZU: Napunite tanjir namirnicama sa kalcijumom i vitaminom D (JELOVNIK)

ISHRANA pacijenata sa osteoporozom ne predstavlja samo prateću meru, već važan deo ukupne terapije, čak i kada su uključeni lekovi. Iako farmakološka terapija (poput bisfosfonata ili drugih savremenih preparata) usporava gubitak koštane mase, bez adekvatne ishrane njen efekat može da bude znatno slabiji.

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U središtu preporuka nalazi se dovoljan unos kalcijuma i vitamina D, jer su oni osnovni "građevinski materijal" za kosti. Kalcijum se najlakše obezbeđuje kroz mleko i mlečne proizvode, poput jogurta i sira, ali i kroz zeleno lisnato povrće, bademe i susam. Vitamin D je specifičan jer se delom unosi hranom (masna riba, jaja), ali se najvećim delom stvara u koži pod uticajem sunčeve svetlosti, pa je u mnogim slučajevima potrebna i suplementacija.

Važno je da se naglasi da pojedini lekovi za osteoporozu imaju posebna pravila uzimanja koja su direktno povezana sa ishranom. Na primer, bisfosfonati se obično uzimaju na prazan stomak, uz čašu vode i nakon toga se neko vreme ne sme jesti, jer hrana - naročito bogata kalcijumom - može da smanji njihovu apsorpciju. Upravo zato je važno da se uskladi raspored obroka i terapije.

Pored kalcijuma i vitamina D, značajnu ulogu imaju i proteini, jer doprinose očuvanju mišićne mase i stabilnosti, što indirektno smanjuje rizik od padova i preloma. Međutim, preteran unos soli, kofeina i gaziranih napitaka može negativno da utiče na kosti jer podstiče gubitak kalcijuma iz organizma, pa se savetuje umerenost.

Evo kako bi mogao da izgleda vaš jelovnik ako se lečite od osteoporoze:

Foto: pixabay/pexels

Ponedeljak

Doručak: ovsena kaša sa jogurtom, bademima i svežim voćem

Užina: jabuka i nekoliko oraha

Ručak: grilovani pileći file uz blitvu i kuvani krompir začinjen maslinovim uljem i limunom

Večera: omlet sa spanaćem i parčetom integralnog hleba.

Foto: freepik

Utorak

Doručak: integralni hleb sa svežim sirom i paradajzom

Užina: šaka badema i čaša kefira

Ručak: pečena riba, poput skuše ili lososa, uz salatu od rukole i integralni pirinač

Večera: krem supa od brokolija uz jogurt

Foto: N. Živanović

Sreda

Doručak: smuti od kefira, banane i mlevenog susama

Užina: sezonsko voće

Ručak: ćuretina sa tikvicama i šargarepom, uz dodatak kinoe ili heljde

Večera: salata od mladog sira, zelene salate i semenki suncokreta

Foto: freepik/chandlervid85

Četvrtak

Doručak: dva kuvana jaja, integralni hleb i sveže povrće

Užina: jogurt ili kiselo mleko

Ručak: varivo od sočiva sa šargarepom i celerom, bogato mineralima, uz salatu od kupusa

Večera: pečeni patlidžan sa jogurt-sosom i belim lukom

Foto: Deposit/ myviewpoint

Petak

Doručak: palenta sa sirom i jogurtom

Užina: kruška i nekoliko lešnika

Ručak: junetina sa povrćem iz rerne (brokoli, karfiol, šargarepa)

Večera: salata sa tunjevinom, kukuruzom i maslinovim uljem