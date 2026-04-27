"Glavobolja i zbog ekrana" Pedijatar - neurolog upozorava: Ako se ponovi više od dva puta nedeljno, obavezno vodite dete kod lekara

GLAVOBOLjE često mogu da muče i decu, naročito školarce i adolescente. U najvećem broju slučajeva one se javljaju kao posledica infekcije, koju prati i povišena telesna temperatura. Kada se glavobolje javljaju više od jednom do dva puta mesečno, trebalo bi potražiti pomoć lekara.

U intervjuu za "Novosti" klinički asistent dr Aleksandar Dimitrijević, pedijatar-neurolog Dečje univerziteteke klinike "Tiršova" kaže da je prva stvar koju roditelj treba da uradi kada se dete požali da ga boli glava da mu da analgetik (brufen ili paracetamol) u formi tablete ili sirupa, prema telesnoj masi:

- U najvećem broju slučajeva glavobolja prestane unutar pola sata do sat, ili nakon odmora. Međutim, ukoliko glavobolje postanu učestalije i dešavaju se više puta mesečno, neophodno je posetiti lekara.

o Šta u tom slučaju, koji pregledi su neophodni?

- Prvi korak je da se urade krvna slika i osnovna laboratorija, da bi se proverilo da ne postoji neka neprepoznata malokrvnost (anemija) koja može da bude uzrok glavobolja kod dece. Bitan je i pregled očnog lekara kao i pregled dečjeg ORL specijaliste jer treba proveriti da li postoji neprepoznata dioptrija, upale sinusa i alergijski rinitisi, koji mogu da budu glavni uzrok glavobolja.

o Koji su još uzroci pojave glavobolje kod dece?

- Provođenje velikog broja sati ispred ekrana (TV ili telefona) je takođe čest uzrok pojave glavobolja u dečjem uzrastu. Loša hidriranost, slaba fizička aktivnost, dugi boravak u zatvorenom prostoru takođe mogu biti razlog povremenih glavobolja. Zato je neophodno insistirati na redovnom ritmu sna, redovnim i zdravim obrocima, adekvatnom unosu tečnosti, boravku napolju i sportskim aktivnostima, i što manjem boravku ispred ekrana televizora ili telefona u ranom dečjem uzrastu.

o Kada bi trebalo potražiti pomoć neurologa?

- Decu predškolskog uzrasta, dakle mlađe od šest godina, retko kada boli glava. Zato, ukoliko se mlađe dete požali na glavobolju i pri tome izmeni obrazac ponašanja, umiri se, neophodno je posetiti neurologa. Takođe, glavobolje koje dete probude iz sna ili rane jutarnje glavobolje odmah po buđenju, pogotovo ukoliko je prisutno i povraćanje jesu razlog da svoje dete odvedete na pregled kod neuropedijatra.

o Da li postoje urgentna stanja?

- Da. Naglo nastala glavobolja uz drugu simptomatologiju - izmenu ponašanja, uporno povraćanje, problem u govoru, problem sa vidom ili slabost ekstremiteta su razlozi za hitan pregled u dežurnoj pedijatrijskoj službi jer to spada u hitna pedijatrijska stanja koja zahtevaju promptna i detaljna ispitivanja u bolnici.

Pate i od migrene o Da li i deca pate od migrena? - KAO i u odrasloj populaciji i kod dece postoje više tipova glavobolja među kojima su i one migrenskog tipa. Zato tokom posete, pedijatar-neurolog u razgovoru sa roditeljima uzima podatke o tipu, karakteru, intenzitetu i učestalosti glavobolja, te vrši neurološki pregled deteta koji predstavlja vrlo važnu proceduru u proceni daljih postupaka. Deca koja imaju glavobolje migrenskog tipa zahtevaju praćenje i redovne kontrole neuropedijatra kako bi se adekvatno postavila dijagnoza i pristupilo lečenju.

o Koliko su česti takvi poremećaji?

- U najvećem broju glavobolje u dečjem uzrastu nisu ozbiljog karaktera i najčešće ne zahtevaju urgentno upućivanje lekaru neurologu pre nego se provere drugi najčešći uzroci glavobolja (korekcija vida, upala sinusa, alergijski rhinitis, problem sa zubima). Ne tako mali broj dece pogotovo adolsecenata ima tenzione glavobolje - glavobolje nastale povećanom anksioznošću, stresom zbog škole, roditeljskog okruženja ili drugim uzrocima koji remete njihovo vulnerabilno emotivno stanje.