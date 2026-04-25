Akne nisu znak „loše higijene“: Savet stručnjaka- NJihovo lečenje traje mesecima, pa čak i godinama

Akne su hronično zapaljensko oboljenje kože koje nastaje kada se pore zapuše kombinacijom viška sebuma, mrtvih ćelija i bakterija.

Iako na prvi pogled deluju kao jednostavan problem, njihova pozadina je kompleksna – hormoni podstiču pojačano lučenje sebuma, genetika određuje sklonost, dok stres, način života i neadekvatna kozmetika dodatno pogoršavaju stanje - ovako na pitanje šta su akne i zbog čega nastaju, odgovara dr Đorđe Krstić, specijalista dermatovenerologije, dodavši: - Važno je razumeti da akne nisu znak „loše higijene“, već medicinsko stanje koje zahteva ozbiljan pristup. Za mnoge pacijente one predstavljaju i emocionalni teret, jer utiču na sliku o sebi i svakodnevnu sigurnost u komunikaciji sa drugima.

* Koliko dugo mogu da traju ako se ne leče?

- Bez adekvatnog lečenja, mogu trajati godinama, često i kroz čitav period adolescencije, ali se neretko nastavljaju i u odraslom dobu. Ono što pacijente često zavara jeste fazno poboljšanje – koža se privremeno smiri, pa se problem ponovo vrati, ponekad i u težem obliku. S vremenom, nelečene akne povećavaju rizik od nastanka ožiljaka i fleka, koje mogu ostati trajno. Upravo zbog toga, čekanje da „same prođu“ često dovodi do većih problema nego što je bilo na početku.

* A ako se leče?

- Kada se terapija vodi pravilno i dosledno, prve promene se mogu primetiti već nakon nekoliko nedelja – smanjuje se upala, broj novih promena opada, a koža počinje da izgleda ujednačenije. Ipak, važno je naglasiti da lečenje akni nije sprint, već proces koji traje mesecima, a ponekad i godinama. Ono što pacijentima donosi najveće olakšanje jeste osećaj kontrole – kada vide da postoji plan i da koža reaguje, vraća se i samopouzdanje koje je često narušeno.

* Koji sve pristupi lečenju postoje?

- Lečenje akni danas podrazumeva čitav spektar mogućnosti, od lokalnih preparata poput retinoida i antibakterijskih gelova, preko sistemske terapije u vidu antibiotika, hormonske terapije ili izotretinoina, pa do dermatoloških procedura kao što su hemijski pilinzi, laserski tretmani i profesionalno čišćenje kože. Najbolji rezultati se postižu kombinacijom ovih metoda, uz pažljivo praćenje i prilagođavanje terapije. Suština nije u tome da se „probaju svi preparati“, već da se pronađe ono što zaista odgovara konkretnoj koži.

* Na kojim delovima tela se najčešće javljaju i koji procenat kože mogu da zahvate?

- Najčešće se javljaju na licu, leđima i grudima, jer su to regije sa najvećom koncentracijom lojnih žlezda. Kod blažih oblika zahvataju manje površine, ali u težim slučajevima mogu pokriti veliki deo ovih regija, pa čak i više od polovine kože na tim mestima. Kada su promene izražene na vidljivim delovima tela, poput lica, njihov uticaj na samopouzdanje postaje još izraženiji.

SOCIJALNA ANKSIOZNOST I DEPRESIVNE EPIZODE * Kakve psihološke poteškoće posledično stvaraju? - Mogu dovesti do ozbiljnih psiholoških poteškoća – od smanjenog samopouzdanja i socijalne anksioznosti, do povlačenja i depresivnih epizoda. Kada neko svakodnevno razmišlja o tome kako izgleda i kako ga drugi vide, to postaje opterećenje koje utiče na sve aspekte života – od privatnih odnosa do profesionalnog funkcionisanja.

* Šta bi trebalo da konzumiraju, a šta da izbegavaju oni koji su skloni aknama?

- Iako ishrana nije osnovni uzrok akni, ona svakako može imati značajan uticaj. Preporučuje se ishrana sa niskim glikemijskim indeksom – više povrća, integralnih žitarica, zdravih masti i omega-3 masnih kiselina. Sa druge strane, prekomeran unos šećera, brze hrane i mlečnih proizvoda može pogoršati stanje kod određenih osoba. Ključ nije u strogim zabranama, već u balansu i praćenju kako organizam reaguje na određene namirnice.

* Mogu li se pojaviti i u odraslom dobu kod nekoga ko ih nikada nije imao?

- Da, i to je sve češća situacija u savremenoj dermatologiji. Adultne akne često nastaju iznenada i mogu biti posebno frustrirajuće za pacijente jer se javljaju u periodu života kada se očekuje stabilna koža. Najčešći uzroci su hormonski disbalans, hronični stres, promene u načinu života, kao i neadekvatni kozmetički proizvodi. Ove akne često zahtevaju drugačiji pristup lečenju nego one u adolescenciji.

* Kakav psihološki i fiziološki uticaj imaju na pacijenta?

- Akne ne utiču samo na kožu, već i na celokupno psihološko stanje osobe. Pacijenti često razvijaju nesigurnost, osećaj stida i potrebu da sakriju svoje lice ili telo. Izbegavanje društvenih situacija, fotografisanja ili čak svakodnevnih kontakata postaje česta pojava. Fiziološki, prisutna je hronična upala kože, ali psihološki teret često ima mnogo dublji i dugotrajniji efekat.

* O(p)staju li posledice i kasnije?

- Nažalost, posledice akni ne završavaju se uvek njihovim povlačenjem. Ožiljci i pigmentacije mogu ostati trajno, ali često ostaju i emocionalne posledice – nesigurnost, smanjeno samopouzdanje i preosetljivost na sopstveni izgled. Upravo zato je važno reagovati na vreme, kako bi se sprečile i fizičke i psihološke posledice.

* Na šta se najčešće žale mladi, a na šta stariji?

- Mladi pacijenti najčešće traže brzo rešenje i žele da promene nestanu „preko noći“, jer im akne utiču na društveni život i samopouzdanje u osetljivom periodu odrastanja. Odrasli pacijenti, s druge strane, češće izražavaju zabrinutost zbog uzroka i dugoročnih posledica, posebno ožiljaka i ponovnog javljanja akni.

* Da li više ljudi sada ima akne nego ranije?

- Utisak je da je učestalost akni danas veća, naročito kod odraslih osoba. Savremeni način života, stres, hormonski disbalansi i promene u ishrani doprinose tome da se one javljaju češće i traju duže nego ranije.

* U čemu pacijenti najčešće greše?

- Najčešće greške uključuju odlaganje odlaska kod dermatologa, korišćenje neproverenih preparata, preterano agresivno čišćenje kože i ceđenje promena. Takođe, mnogi pacijenti prekidaju terapiju čim vide prve rezultate, ne shvatajući da je kontinuitet ključ uspeha. Sve ove greške mogu produžiti trajanje bolesti i povećati rizik od nastanka ožiljaka.

* Kako da izbegnu stvaranje trajnih ožiljaka?

- Prevencija ožiljaka počinje pravovremenim lečenjem. Izbegavanje ceđenja i samostalnog „eksperimentisanja“ sa kožom je od presudnog značaja. Kada se terapija vodi stručno i dosledno, upala se kontroliše na vreme i koža ima priliku da se regeneriše bez trajnih posledica. U situacijama kada već postoji rizik od ožiljaka, pravovremene dermatološke procedure mogu napraviti veliku razliku i sačuvati kvalitet kože.