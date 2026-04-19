Dijabetičari, oprez: Ove tri vrste voća sadrže najviše šećera, a evo koje ima u sebi najviši nivo ugljenih hidrata
JASNO je da voće u sebi sadrži prirodne šećere, ali ipak bi trebalo biti oprezan kad je konzumacija istih u pitanju. Osobe koje su sklone visokom nivou šećera u krvi, trebalo bi da koriguju ishranu i ograniče unos odrešenih vrsta voća.
Nacionalni institu za dijabetes i bolesti bubrega preporučuje da osobe sa dijabetesom uključe voće u balansiranu ishranu. Međutim, neki proizvodi od voća, poput sokova i sušenog voća, imaju visok sadržaj šećera. Izbegavanje takvih namirnica može pomoći u smanjenju rizika od naglog skoka šećera u krvi.
Mnogo voća sadrži dosta prirodnog šećera, ali je istovremeno važan izvor vitamina, minerala i vlakana. Zbog toga je voće zdraviji izbor u poređenju sa slatkišima i pecivima bogatim šećerom.
Na primer, esencijalni vitamini, minerali i antioksidansi u mnogim vrstama voća mogu doprineti optimalnom zdravlju, dok vlakna pomažu u regulaciji šećera u krvi i upravljanju dijabetesom.
Voće sa visokim sadržajem šećera
Nisu sve vrste voća iste - neka sadrže znatno više šećera od drugih. Voće sa visokim sadržajem šećera uključuje:
- lubenicu
- prezrele banane
- ananas
Ove vrste voća su i dalje bezbedne za osobe sa dijabetesom i nema potrebe da se potpuno izbacuju iz ishrane. Ipak, važno je biti svestan njihovog sadržaja šećera i planirati unos u skladu s tim.
Osobama sa dijabetesom može koristiti da pojedu jednu porciju voća odjednom i da ga kombinuju sa izvorom proteina ili masti.
Na primer, kombinovanje bobičastog voća sa grčkim jogurtom ili jabuke sa bademovim ili drugim orašastim puterom može pomoći u kontroli nivoa šećera u krvi.
Voće bogato ugljenim hidratima
Ugljeni hidrati su važan makronutrijent i neophodni su za opšte zdravlje. Međutim, prema Diabetes UK, njihov unos ima značajan uticaj na nivo šećera u krvi.
Osobe koje žele da ograniče unos ugljenih hidrata treba da obrate pažnju na veličinu porcija voća kako ne bi prekoračile svoj dnevni unos ugljenih hidrata.
Ako osoba prati dijetu sa niskim unosom ugljenih hidrata, trebalo bi prvo da prepozna koje izvore ugljenih hidrata konzumira, a koji imaju nisku nutritivnu vrednost ili su nezdravi, i da njih eliminiše iz ishrane.
Sadržaj ugljenih hidrata na 100 grama voća.
- Crveno grožđe - 20.2 g
- Banane - 20.1 g
- Fudži jabuke - 15.6 g
- Mango - 15 g
- Ananas - 13.1 g
(Medical news today)
