Nije dovoljno proveriti nivo šećera u krvi: Sumnjate da imate dijabetes? Obavezno uradite ove 4 analize

REDOVNA kontrola nivoa šećera u krvi nije preporuka samo za osobe koje već imaju dijabetes, već važna mera prevencije za širu populaciju.

Podaci iz epidemioloških studija upozoravaju da značajan broj ljudi ima poremećaj regulacije glukoze, a da toga uopšte nisu svesni. Procene pokazuju da na svakog dijagnostikovanog dijabetičara dolazi još jedan otkriven. Upravo zato laboratorijske analize postaju ključne - ne samo za potvrdu bolesti, već i za prepoznavanje rizičnih stanja poput insulinske rezistencije i predijabetesa.

U praksi, nijedna pojedinačna analiza ne daje kompletnu sliku. Kombinacija više parametara omogućava lekarima da razumeju kako organizam reaguje na unos šećera, koliko efikasno koristi insulin i da li postoji skriveni metabolički poremećaj.

Pravovremeno otkrivanje poremećaja metabolizma šećera može sprečiti razvoj ozbiljnih komplikacija - od oštećenja krvnih sudova do problema sa srcem, bubrezima i vidom. Redovne kontrole, posebno kod osoba sa faktorima rizika, nisu samo rutinska procedura već ulaganje u dugoročno zdravlje.

Ovo su ključne analize kojima se utvrđuje kakav je metabolizam glukoze

Nivo glukoze

Glukoza u krvi, natašte ili slučajna vrednost je osnovno merenje koje pokazuje trenutni nivo šećera u organizmu. Najčešće se radi natašte i predstavlja prvi korak u proceni metabolizma glukoze. Iako je jednostavna i dostupna, ova analiza ima ograničenje - može biti normalna i kod osoba koje već imaju poremećaj regulacije šećera. Zato se nikada ne tumači izolovano, već u kombinaciji sa drugim parametrima.

OGTT

OGTT (oralni test opterećenja glukozom) je test koji pokazuje kako organizam reaguje na nagli unos glukoze. Nakon merenja šećera natašte, osoba popije tačno određenu količinu glukoze, a zatim se nivo šećera meri u vremenskim intervalima, najčešće nakon 60 i 120 minuta. Ovaj test je posebno važan jer može da otkrije poremećaj tolerancije na glukozu i u situacijama kada je šećer natašte potpuno normalan. Upravo zato se OGTT smatra jednim od najosetljivijih testova za rano otkrivanje predijabetesa i početnih stadijuma dijabetesa.

HbA1c

Tromesečni šećer, odnosno HbA1c, pokazuje prosečan nivo glukoze u krvi tokom prethodna dva do tri meseca. Za razliku od pojedinačnih merenja, koja mogu varirati iz dana u dan, ovaj parametar daje stabilniji uvid u dugoročnu regulaciju šećera. Povišene vrednosti ukazuju na hronično prisutnu hiperglikemiju, čak i ako su trenutne vrednosti glukoze u granicama normale. Zato je HbA1c ključan u dijagnostici, ali i u praćenju uspešnosti terapije kod osoba koje već imaju dijabetes.

HOMA indeks

HOMA indeks je matematički pokazatelj koji se izračunava na osnovu vrednosti glukoze i insulina natašte. Njegova osnovna uloga je procena insulinske rezistencije - stanja u kojem ćelije slabije reaguju na insulin. Povišen HOMA indeks često prethodi razvoju dijabetesa tipa 2 i može se javiti godinama pre nego što šećer u krvi počne da raste. Zbog toga je ovaj parametar posebno važan kod osoba sa viškom kilograma, policističnim jajnicima ili porodičnim opterećenjem.