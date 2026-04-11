KOLIKO ČESTO BI TREBALO RADITI KRVNU SLIKU I BIOHEMIJU: Mnogo faktora je bitno, ali ovi su ključni

KADA lekar uputi da se uradi krvna slika i biohemija, u oba slučaja to podrazumeva vađenje krvi, ali je razlika između "krvne slike" i "biohemije" u tome šta se analizom te krvi dobijaju informacije o stanju organizma.

Krvna slika (kompletna krvna slika - KKS) fokusirana je na ćelijski sastav krvi. Ona meri broj i osobine crvenih krvnih zrnaca, belih krvnih zrnaca i trombocita. Na osnovu toga lekar procenjuje da li postoji anemija, infekcija, zapaljenje ili poremećaj koagulacije. Na primer, nizak hemoglobin ukazuje na anemiju, a povišeni leukociti često na infekciju ili stres organizma.

Biohemija krvi, s druge strane, analizira hemijske supstance rastvorene u krvi - glukozu, ureu, kreatinin, enzime jetre (AST, ALT), lipide (holesterol, trigliceride), elektrolite i druge parametre. Ona daje uvid u funkciju organa, posebno jetre, bubrega, pankreasa i metabolizma u celini. Na primer, povišen kreatinin može ukazivati na slabiju funkciju bubrega, a povišeni enzimi na oštećenje jetre. U praksi, krvna slika otkriva kakva je krv kao tkivo, dok biohemija pokazuje kako organizam funkcioniše. Zato se ove analize skoro uvek rade zajedno, jer tek u kombinaciji daju kompletnu sliku zdravstvenog stanja.

Evo koliko često bi trebalo raditi nalaze krvi uz zavisnosti da li ste zdravi ili hronično oboleli:

Pre i posle 40. godine

Kod osobe bez tegoba i poznatih bolesti, krvna slika i osnovna biohemija rade se preventivno, ali ne prečesto, jer nema realne koristi od učestalih analiza ako nema indikacije. Uobičajena medicinska praksa je da je kod mlađih zdravih ljudi dovoljno jednom u godini ili dve dana uraditi osnovni paket (krvna slika, glukoza, lipidi, jetreni enzimi, kreatinin).

Posle 40. godine preporuka se pomera na jednom godišnje, jer raste rizik od metaboličkih i kardiovaskularnih poremećaja, pa ima smisla ranije uočiti promene. Postoje, međutim, situacije kada se kontrole rade češće i bez simptoma: ako postoji porodična istorija dijabetesa, bolesti srca ili bubrega, ako je osoba gojazna, puši, ima povišen pritisak ili već granične nalaze. Tada lekar može da savetuje kontrole na šest do 12 meseci. Važno je i da da se zna "bez tegoba" ne znači uvek "bez problema". Mnoge bolesti (npr. povišen šećer ili holesterol) dugo ne daju simptome. Zato ta jedna godišnja ili dvogodišnja kontrola ima smisla kao rana detekcija, ali sve preko toga treba da ima konkretan razlog.

Po dijagnozi i stanju

Kod hroničnih bolesti ili prisutnih tegoba, učestalost analiza više nije opšta preporuka, već se prilagođava konkretnoj dijagnozi, terapiji i stabilnosti stanja. Ako osoba ima hroničnu bolest (npr. dijabetes, hipertenzija, bolesti štitaste žlezde, jetre ili bubrega), krvna slika i biohemija se obično rade na tri do šest meseci. Kada se terapija tek uvodi ili menja, kontrole mogu da budu češće - na na četiri do osam nedelja - dok se ne vidi kako organizam reaguje. Kod stabilnih pacijenata, koji su dugo na istoj terapiji i imaju uredne nalaze, razmak se često produžava na pola godine na godinu, ali retko ređe od toga.

S druge strane, kod pogoršanja bolesti ili novih simptoma (umor, vrtoglavica, gubitak težine, otoci, bolovi), analize se rade odmah, bez čekanja redovne kontrole. Poseban razlog za češće praćenje su lekovi koji mogu da utiču na krv ili organe - na primer terapije koje opterećuju jetru, bubrege ili utiču na broj krvnih ćelija. Tada se biohemija i krvna slika rade ciljano, često i u kraćim intervalima. Suštinski, kod hroničnih stanja analiza postaje alat za praćenje bolesti i terapije, a ne samo preventivni pregled - zato dinamiku uvek određuje lekar prema konkretnom slučaju.