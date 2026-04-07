GLAUKOM - TIHI KRADLJIVAC VIDA Upozorenje stručnjaka: Kada osetite ove simptome, bolest je već u akutnoj fazi

NORMALNO je da vid s godinama slabi, ali paralelno sa tim procesom dolazi "tihi kradljivac vida", odnosno da oči obole od glaukoma.

To je hronična bolest očnog živca koja dovodi do njegovog postepenog oštećenja i gubitka vidnog polja. Najčešće je povezana sa povišenim očnim pritiskom, ali se može javiti i kada je očni pritisak u granicama normale. U početnim fazama uglavnom ne daje jasne simptome - nema bola, nema naglog pada vida, a oštećenje nastaje polako i neprimetno. Kada pacijent primeti da slabije vidi, bolest je često već uznapredovala.

U intervjuu za "Novosti" profesor dr Ivan Marjanović, oftalmolog Univerzitetskog kliničkog centra Srbije kaže da je, da bi se glaukom otkrio na vreme, važan kompletan oftalmološki pregled:

- To podrazumeva merenje očnog pritiska, pregled očnog živca, pregled ugla prednje očne komore, ispitivanje vidnog polja i optičku koherentnu tomografiju, odnosno OCT, kojim možemo veoma precizno da procenimo promene u sloju nervnih vlakana i glavi očnog živca. Nijedna pojedinačna metoda sama po sebi nije dovoljna - prava procena se zasniva na kombinaciji kliničkog pregleda, funkcionalnih testova i savremenog snimanja.

o Koje su osnovne razlike između primarnog i sekundarnog glaukoma, odnosno onog koji nastaje sam po sebi i onog koji je posledica neke druge bolesti?

- Primarni glaukom nastaje bez druge očigledne bolesti oka koja bi ga izazvala i uglavnom je povezan sa poremećajem oticanja očne vodice i individualnom osetljivošću očnog živca. Sekundarni glaukom, sa druge strane, javlja se kao posledica drugog oboljenja ili stanja oka. Najčešći uzroci sekundarnog glaukoma su upale oka, povrede, dugotrajna primena kortikosteroida, neovaskularizacija kod dijabetesa ili vaskularnih bolesti, kao i komplikacije nakon operacija oka.

Ko je u povećanom riziku o Ko su rizične grupe za razvoj glaukoma i koliko često bi preventivni pregledi trebalo da se obavljaju? - U povećanom riziku su osobe starije od 40 godina, oni koji imaju glaukom u porodici, pacijenti sa povišenim očnim pritiskom, visokom kratkovidošću, dijabetesom, vaskularnim bolestima, kao i osobe koje dugo koriste kortikosteroidne lekove. Takođe, određene anatomske karakteristike oka povećavaju rizik za pojedine tipove glaukoma. Preventivni pregledi su posebno važni u rizičnim grupama. U načelu, nakon 40. godine preporučuju se redovne oftalmološke kontrole, a kod osoba sa faktorima rizika i češće, prema savetu oftalmologa.

o Kako se razlikuju kongenitalni (urođeni) i juvenilni (mladalački) glaukom u pogledu uzroka, simptoma i vremena pojave bolesti?

- Kongenitalni glaukom je redak i javlja se kod novorođenčadi i male dece, zbog urođenog poremećaja u razvoju drenažnog sistema oka. Tipični simptomi su suzenje, osetljivost na svetlo, grč kapaka i uvećanje oka. Juvenilni glaukom se javlja kasnije, u detinjstvu ili adolescenciji, i često ima naslednu komponentu. Kod njega simptomi mogu dugo da izostanu, slično kao kod glaukoma odraslih, pa se često otkriva na pregledu. Dakle, glavna razlika je u vremenu pojave, načinu ispoljavanja i brzini prepoznavanja bolesti.

o Koji su rani simptomi glaukoma, ako ih uopšte ima, i zašto bolest često dugo ostaje neprepoznata?

- Kod najčešćeg oblika, glaukoma otvorenog ugla, rani simptomi uglavnom ne postoje. Pacijent dobro vidi centralno, čita, funkcioniše normalno i nema osećaj da gubi vid, jer bolest najpre zahvata periferni vid. Mozak se dodatno prilagođava tom postepenom gubitku, pa pacijent dugo ne primećuje promenu. Upravo zbog toga glaukom često ostaje neprepoznat sve dok oštećenje ne postane značajno. Kod akutnog zatvaranja ugla situacija je drugačija - tada se mogu javiti jak bol, crvenilo oka, mučnina i naglo zamućenje vida, to je ređi ali dramatičniji oblik bolesti.

o Koliko je povišen očni pritisak pouzdan pokazatelj bolesti i postoje li oblici glaukoma sa normalnim pritiskom?

- Povišen očni pritisak jeste važan faktor rizika, ali nije jedini kriterijum za dijagnozu glaukoma. Ima pacijenata koji imaju povišen očni pritisak, a nemaju glaukomsko oštećenje, kao i onih koji razviju glaukom iako im je očni pritisak u granicama normale. Takav oblik nazivamo glaukom sa normalnim vrednostima očnog pritiska (normotenzivni glaukom). Zbog toga je pogrešno svesti bolest samo na brojku očnog pritiska - najvažnije je stanje očnog živca i postojanje karakterističnih promena na vidnom polju i OCT.

o Koje su savremene terapijske opcije - od kapi i lekova do laserskih i hirurških procedura - i kako se bira optimalan pristup za pacijenta?

- Lečenje glaukoma danas obuhvata više opcija. Najčešće se počinje kapima koje snižavaju očni pritisak. Kod određenih pacijenata vrlo dobar izbor može biti laserska terapija. Kada kapi i laser nisu dovoljni, ili je bolest uznapredovala, primenjuju se hirurške metode - od klasičnih filtracionih operacija preko minimalnih invazivnih do različitih valvula procedura koje su predviđene za krajnje stadijume glaukoma. Optimalan pristup bira se individualno, u zavisnosti od tipa glaukoma, stadijuma bolesti, starosti pacijenta, visine ciljnog očnog pritiska, opšteg zdravstvenog stanja i saradljivosti u lečenju.

o Može li se oštećenje vida izazvano glaukomom zaustaviti ili preokrenuti, i koliko je rana dijagnoza presudna za ishod lečenja?

- Nažalost, oštećenje vida koje je glaukom već izazvao najčešće se ne može vratiti. Cilj lečenja je da se dalje propadanje zaustavi ili maksimalno uspori. Upravo zato je rana dijagnoza presudna - što se bolest ranije otkrije, veća je šansa da pacijent sačuva dobar i funkcionalan vid tokom života. Kod glaukoma vreme ima ogromnu ulogu, jer izgubljeni vid uglavnom ne možemo nadoknaditi. Glaukom je neizlečiva bolest već se može samo usporiti progresija bolesti.

o Koliko način života - ishrana, fizička aktivnost, stres - može uticati na tok bolesti i šta pacijenti mogu sami da učine da očuvaju vid?

- Način života ne može zameniti terapiju, ali može imati značaja za opšte zdravlje i posredno za tok bolesti. Preporučuju se redovna fizička aktivnost, dobra kontrola krvnog pritiska i šećera u krvi, prestanak pušenja, uredan san i redovne kontrole. Najvažnije što pacijent može sam da učini jeste da dosledno koristi propisanu terapiju i da ne preskače kontrole. Kod glaukoma je disciplina u lečenju jednako važna kao i sama terapija. Drugim rečima, vid se ne čuva samo lekovima, već i upornošću i redovnim praćenjem bolesti.