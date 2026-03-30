Dr Novosti

ZOVU JE KRALJICOM DETOKSA, A IMA MINIMALNO KALORIJA: Koje su blagodeti špargle za zdravlje?

В.Н.

30. 03. 2026. u 16:48

NA PRVI pogled skoro bezlična, špargla je kroz istoriju nosila titulu luksuzne i lekovite namirnice. Još u vreme starih civilizacija cenjena je zbog svojih blagotvornih svojstava, a danas se sve češće naziva – kraljicom detoksa. Iza tog nadimka ne stoji samo trend zdrave ishrane, već i niz konkretnih benefita koje ovo povrće donosi organizmu.

ЗОВУ ЈЕ КРАЉИЦОМ ДЕТОКСА, А ИМА МИНИМАЛНО КАЛОРИЈА: Које су благодети шпаргле за здравље?

Foto: Free images Pixabay

Jedan od glavnih razloga zašto se špargla povezuje sa detoksikacijom jeste njen snažan diuretski efekat. Ona podstiče rad bubrega i pomaže telu da se oslobodi viška tečnosti i toksina. Zahvaljujući spojevima poput asparagina, organizam brže izbacuje štetne materije, što može doprineti osećaju lakoće i smanjenju nadutosti.

Osim toga, špargla je bogata vlaknima koja igraju ključnu ulogu u zdravlju sistema za varenje. Redovna konzumacija može pomoći u regulaciji probave, čišćenju creva i održavanju zdrave crevne flore. Upravo taj balans u digestivnom sistemu je jedan od temelja prirodnog detoksa, jer se veliki deo toksina eliminiše kroz creva.

Ono što dodatno izdvaja šparglu jeste njen sastav pun antioksidanasa. Vitamini poput C i E, kao i glutation – poznat kao jedan od najmoćnijih antioksidanasa – pomažu u borbi protiv slobodnih radikala. Na taj način špargla ne samo da čisti organizam, već i štiti ćelije od oštećenja i usporava procese starenja.

Foto: Profimedia

Posebno je zanimljivo što špargla podržava i zdravlje jetre – organa koji je ključan za detoksikaciju. Njeni sastojci podstiču enzime koji učestvuju u razgradnji toksina, čime se olakšava prirodni proces čišćenja organizma. Upravo zbog toga mnogi nutricionisti preporučuju šparglu kao deo laganih, „reset“ obroka nakon perioda teške i masne hrane.

Još jedna prednost ovog povrća je nizak kalorijski sadržaj, uz visok nivo hranljivih materija. To znači da je idealna za sve koji žele da se osećaju lagano, ali i da unesu važne vitamine i minerale. Ujedno, njen blagi, osvežavajući ukus lako se uklapa u različita jela – od salata do toplih obroka.

Ipak, važno je napomenuti da detoks nije čarobni proces koji se dešava preko noći. Špargla može biti snažan saveznik, ali pravi efekti dolaze uz balansiranu ishranu, dovoljan unos vode i zdrav način života.

(Stil)

HLEB je jedna od osnovnih namirnica u svakodnevnoj ishrani, ali kod osoba koje imaju dijabetes ili insulinsku rezistenciju upravo je hleb često prva namirnica koja se ograničava. Razlog za to je što klasičan beli hleb sadrži veliku količinu rafinisanih ugljenih hidrata koji se brzo razgrađuju i dovode do naglog porasta nivoa glukoze u krvi.

POKRETLjIVOST kičmenog stuba i kukova jedan je od ključnih preduslova za očuvanje zdravlja celog lokomotornog sistema. Savremeni način života, koji podrazumeva mnogo sedenja, rada za računarom i nedovoljno kretanja, dovodi do postepene ukočenosti zglobova, skraćivanja mišića i smanjenja obima pokreta. Upravo zato redovna rekreacija koja održava pokretljivost kičme i kukova ima veliki značaj - ne samo za sprečavanje bolova u leđima, već i za očuvanje stabilnosti tela, pravilnog držanja i lakšeg obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

