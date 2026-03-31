ZA SVE SA PROBLEMOM INSULINSKE REZISTENCIJE, ILI DIJABETESOM: Evo kako hleb može da se napravi i od semenki i povrća (JELOVNIK)
HLEB je jedna od osnovnih namirnica u svakodnevnoj ishrani, ali kod osoba koje imaju dijabetes ili insulinsku rezistenciju upravo je hleb često prva namirnica koja se ograničava. Razlog za to je što klasičan beli hleb sadrži veliku količinu rafinisanih ugljenih hidrata koji se brzo razgrađuju i dovode do naglog porasta nivoa glukoze u krvi.
Međutim, savremena ishrana nudi i drugačije vrste hlebova - one koje se prave od semenki, integralnih žitarica i povrća. Ovakvi hlebovi mogu da budu znatno povoljniji za one koji žele da smršaju i moraju da vode računa o nivou šećera u krvi.
Svima poznati beli hleb napravljen je od rafinisanog pšeničnog brašna i ima visok glikemijski indeks. To znači da se ugljeni hidrati iz njega brzo razgrađuju u glukozu, što dovodi do naglog skoka šećera u krvi. Kod osoba sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom organizam teže reguliše takve skokove, pa posledica može da bude brže povećanje glikemije posle obroka, jače lučenje insulina i brži osećaj gladi nakon obroka.
Zbog toga se u ishrani ovih osoba često preporučuje ograničavanje rafinisanih ugljenih hidrata i izbor namirnica koje sporije podižu nivo šećera u krvi. Tu na scenu stupaju savremni hlebovi od semenki, integralnih žitarica i povrća. Hlebovi napravljeni od semenki poput lana, suncokreta, susama, bundeve ili čije imaju drugačiji nutritivni sastav u odnosu na klasičan hleb. Oni obično sadrže više vlakana, više proteina, zdrave biljne masti i manje brzih ugljenih hidrata. Vlakna usporavaju varenje i apsorpciju ugljenih hidrata, pa se glukoza sporije oslobađa u krvotok. Zbog toga ovakvi hlebovi imaju niži glikemijski indeks i povoljniji su za kontrolu šećera u krvi.
Sve češće se prave i hlebovi u koje se dodaje povrće poput tikvica, šargarepe, bundeve, spanaća, cvekle...
Povrće povećava sadržaj vlakana i vode u testu, a istovremeno smanjuje ukupnu količinu brašna. Na taj način se dobija hleb koji je nutritivno bogatiji, a ima manji udeo ugljenih hidrata po porciji.
Naravno, i kod ovih hlebova važno je voditi računa o količini, jer i zdrave namirnice mogu imati značajnu energetsku vrednost.
Primer jelovnika za pet dana:
Ponedeljak
Doručak: Dve kriške hleba od semenki, mladi sir, paradajz
Ručak: Grilovana piletina, zelena salata, kriška hleba sa tikvicama
Užina: jabuka i nekoliko badema
Večera: Omlet sa spanaćem i kriška hleba od lana
Utorak
Doručak: Hleb sa bundevom, namaz od avokada i kuvano jaje
Ručak: Pečena riba, bareno povrće i kriška hleba od semenki
Užina: Jogurt i kašika mlevenog lana
Večera: Salata od tunjevine, zelene salate i krastavca uz krišku hleba sa šargarepom
Sreda
Doručak: Hleb od semenki i raži, mladi sir i rotkvice
Ručak: Ćuretina sa roštilja, kupus salata i kriška hleba sa tikvicama
Užina: Kruška i nekoliko oraha
Večera: Potaž od povrća i mala kriška hleba od semenki
Četvrtak
Doručak: Hleb od semenki sa humusom i paradajzom
Ručak: Grilovana riba, blitva sa belim lukom i kriška hleba sa bundevom
Užina: Jogurt i šaka semenki suncokreta
Večera: Salata od piletine i povrća uz krišku hleba od lana
Petak
Doručak: Hleb sa cveklom, mladi sir i krastavac
Ručak: Pileća supa sa povrćem i kriška hleba od semenki
Užina: Šaka lešnika i mala jabuka
Večera: Salata od jaja, rukole i paradajza uz krišku hleba sa tikvicama
Preporučujemo
Komentari (0)