ZA SVE SA PROBLEMOM INSULINSKE REZISTENCIJE, ILI DIJABETESOM: Evo kako hleb može da se napravi i od semenki i povrća (JELOVNIK)

HLEB je jedna od osnovnih namirnica u svakodnevnoj ishrani, ali kod osoba koje imaju dijabetes ili insulinsku rezistenciju upravo je hleb često prva namirnica koja se ograničava. Razlog za to je što klasičan beli hleb sadrži veliku količinu rafinisanih ugljenih hidrata koji se brzo razgrađuju i dovode do naglog porasta nivoa glukoze u krvi.

Međutim, savremena ishrana nudi i drugačije vrste hlebova - one koje se prave od semenki, integralnih žitarica i povrća. Ovakvi hlebovi mogu da budu znatno povoljniji za one koji žele da smršaju i moraju da vode računa o nivou šećera u krvi.

Svima poznati beli hleb napravljen je od rafinisanog pšeničnog brašna i ima visok glikemijski indeks. To znači da se ugljeni hidrati iz njega brzo razgrađuju u glukozu, što dovodi do naglog skoka šećera u krvi. Kod osoba sa dijabetesom ili insulinskom rezistencijom organizam teže reguliše takve skokove, pa posledica može da bude brže povećanje glikemije posle obroka, jače lučenje insulina i brži osećaj gladi nakon obroka.

Zbog toga se u ishrani ovih osoba često preporučuje ograničavanje rafinisanih ugljenih hidrata i izbor namirnica koje sporije podižu nivo šećera u krvi. Tu na scenu stupaju savremni hlebovi od semenki, integralnih žitarica i povrća. Hlebovi napravljeni od semenki poput lana, suncokreta, susama, bundeve ili čije imaju drugačiji nutritivni sastav u odnosu na klasičan hleb. Oni obično sadrže više vlakana, više proteina, zdrave biljne masti i manje brzih ugljenih hidrata. Vlakna usporavaju varenje i apsorpciju ugljenih hidrata, pa se glukoza sporije oslobađa u krvotok. Zbog toga ovakvi hlebovi imaju niži glikemijski indeks i povoljniji su za kontrolu šećera u krvi.

Sve češće se prave i hlebovi u koje se dodaje povrće poput tikvica, šargarepe, bundeve, spanaća, cvekle...

Povrće povećava sadržaj vlakana i vode u testu, a istovremeno smanjuje ukupnu količinu brašna. Na taj način se dobija hleb koji je nutritivno bogatiji, a ima manji udeo ugljenih hidrata po porciji.

Naravno, i kod ovih hlebova važno je voditi računa o količini, jer i zdrave namirnice mogu imati značajnu energetsku vrednost.

Primer jelovnika za pet dana:

Ponedeljak

Doručak: Dve kriške hleba od semenki, mladi sir, paradajz

Ručak: Grilovana piletina, zelena salata, kriška hleba sa tikvicama

Užina: jabuka i nekoliko badema

Večera: Omlet sa spanaćem i kriška hleba od lana

Utorak

Doručak: Hleb sa bundevom, namaz od avokada i kuvano jaje

Ručak: Pečena riba, bareno povrće i kriška hleba od semenki

Užina: Jogurt i kašika mlevenog lana

Večera: Salata od tunjevine, zelene salate i krastavca uz krišku hleba sa šargarepom

Sreda

Doručak: Hleb od semenki i raži, mladi sir i rotkvice

Ručak: Ćuretina sa roštilja, kupus salata i kriška hleba sa tikvicama

Užina: Kruška i nekoliko oraha

Večera: Potaž od povrća i mala kriška hleba od semenki

Četvrtak

Doručak: Hleb od semenki sa humusom i paradajzom

Ručak: Grilovana riba, blitva sa belim lukom i kriška hleba sa bundevom

Užina: Jogurt i šaka semenki suncokreta

Večera: Salata od piletine i povrća uz krišku hleba od lana

Petak

Doručak: Hleb sa cveklom, mladi sir i krastavac

Ručak: Pileća supa sa povrćem i kriška hleba od semenki

Užina: Šaka lešnika i mala jabuka

Večera: Salata od jaja, rukole i paradajza uz krišku hleba sa tikvicama