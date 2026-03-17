PRITISAK VARIRA ZBOG PROLEĆA Lekar upozorava: Ako ovi simptomi traju više od 10 dana, potražite pomoć

Ivana Kovačić

17. 03. 2026. u 07:00

IZ perspektive lekara proleće je najprovokativniji period kada je o zdravlju reč, jer može da uzrokuje skokovite promene krvnog pritiska, kao i bolove u mišićima i kostima.

Period prilagođavanja na nove klimatske uslove obično traje sedam do 10 dana, ali ako su tegobe veoma izražene i ne prolaze spontano, neophodna je pomoć lekara.

Doktorka Radmila Šehić, koja je radni vek provela kao lekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, kaže da su oscilacije arterijskog krvnog pritiska početkom proleća najčešća tegoba, a izazvane su promenama u atmosferskom pritisku, temperaturi i vlažnosti vazduha:

- To je jedan od razloga zašto kažemo da je proleće najprovokativnije godišnje doba - priča dr Šehić. - Prelazak iz zime zahteva brzu adaptaciju organizma što opterećuje, pre svega mozak i centar za termoregulaciju, ali su najviše na udaru krvni sudovi koji registruju teret navikavanja na nove uslove. Misli se, pre svega, na krvne sudove koji ishranjuju srce kiseonikom, i krvne sudove vrata i glave koji podmiruju potrebe mozga za kiseonikom.

S obzirom na to da proleće donosi porast spoljne temperature krvni sudovi na periferiji tela se šire, krv se zadržava u venama ekstremiteta i manje krvi se upućuje u vitalne centre organizma.

- Tada nastaje pad krvnog pritiska, koji prate simptomi tipa vrtoglavice, glavobolje, osećaja tereta u rukama i nogama, stezanja u grudima, malaksalost, nedovoljnost snage - kaže naša sagovornica i dodaje da su ovi simptomi izraženiji kod ljudi koji koriste lekove protiv hipertenzije.

Uticaj atmosferskog pritiska, koji je u proleće niži, a pred kišu dodatno pada, što provocira širenje krvnih sudova i sledstveni pad krvnog pritiska. Širenjem krvnih sudova organizam pokušava da se rashladi i održi optimalnu temperaturu tela od 37 stepeni, da bi se obezbedili idealni uslovi za metaboličke procese.

- Proleće je godišnje doba kada svi atmosferski parametri variraju, tako da iz toplog perioda može da se uđe u hladniji - napominje dr Šehić. - Zahlađenje, vetar, kiša dovode do skoka krvnog pritiska.

Naša sagovornica kaže da su vodeći simptomi koji ukazuju da je pritisak povišen iznad granice - glavobolja,mučnina, utrnulost u ekstremitetima, nekada bol u grudima,kod pojedinaca pad koncentracije i zbunjenost.

- Ne treba prenebregnuti da se simptomatologija ispoljava individualno i zavisi od predhodnog zdravstvenog stanja organizma - kaže dr Šehić i ističe da su najugroženije osobe sa dugoročnim problemom sa krvnim pritiskom.

Promenljivo prolećno vreme može negativno da utiče i na kosti, zglobove i mišiće.

- Promena uticaja atmosferskog pritiska i velike vlage uzrokuje širenje tkiva u zglobovima - kaže nam dr Šehić. - Tako nastali otoci pritiskaju nerve i provociraju bol i ukočenost naročito krupnijih zglobova. Drugi razlog bolova u lokomotornom sistemu je nedostatak vitamina D. Posle zime nivo vitamina D u organizmu pada, a taj vitamin direktno utiče na zdravlje kostiju i mišića. Zapravo rezerve tog vitamina su iscrpljene dok se izlaganjem suncu i unosom hrane bogate D vitaminom stanje ne normalizuje. Treći uzrok bolova u kostima i zglobovima je veće angažovanje u smislu povećane telesne aktivnosti, koja je tokom zime bila redukovana.

ORGANI U LJUDSKOM TELU NE STARE RAVNOMERNO: Hoće li najnovija studija pomoći u lečenju bolesti
MEĐUNARODNI tim istraživača predstavio je jednu od najobimnijih studija o procesu starenja do sada - detaljnu biološku mapu zasnovanu na analizi više od sedam miliona ćelija iz različitih organa ljudskog tela. Rezultati otkrivaju kako se ćelije menjaju tokom godina i otvaraju vrata preciznijem razumevanju bolesti povezanih sa starošću, prenosi Scinece daily.

ZNATE LI ŠTA JE ALBEDO? Nutricionisti savetuju: Da li treba li jesti beli sloj pomorandže?
MNOGI ljudi dok jedu pomorandžu skidaju beli sloj ispod kore, poznat kao srž ili albedo, najčešće zbog gorkog ukusa ili neprivlačnog izgleda. Međutim, stručnjaci upozoravaju da odbacivanjem tog dela propuštate mnoge hranljive materije. Beli sloj je bogat vlaknima, vitaminom C i antioksidansima, a može poboljšati probavu, smanjiti holesterol i pomoći u kontroli šećera u krvi.

SVETSKI SKANDAL! Čuveni Hrvat izbačen iz tenisa, otkriveno da je godinama varao i pomagao drugima da to rade!

