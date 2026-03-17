PRITISAK VARIRA ZBOG PROLEĆA Lekar upozorava: Ako ovi simptomi traju više od 10 dana, potražite pomoć

IZ perspektive lekara proleće je najprovokativniji period kada je o zdravlju reč, jer može da uzrokuje skokovite promene krvnog pritiska, kao i bolove u mišićima i kostima.

Period prilagođavanja na nove klimatske uslove obično traje sedam do 10 dana, ali ako su tegobe veoma izražene i ne prolaze spontano, neophodna je pomoć lekara.

Doktorka Radmila Šehić, koja je radni vek provela kao lekar Zavoda za hitnu medicinsku pomoć u Beogradu, kaže da su oscilacije arterijskog krvnog pritiska početkom proleća najčešća tegoba, a izazvane su promenama u atmosferskom pritisku, temperaturi i vlažnosti vazduha:

- To je jedan od razloga zašto kažemo da je proleće najprovokativnije godišnje doba - priča dr Šehić. - Prelazak iz zime zahteva brzu adaptaciju organizma što opterećuje, pre svega mozak i centar za termoregulaciju, ali su najviše na udaru krvni sudovi koji registruju teret navikavanja na nove uslove. Misli se, pre svega, na krvne sudove koji ishranjuju srce kiseonikom, i krvne sudove vrata i glave koji podmiruju potrebe mozga za kiseonikom.

S obzirom na to da proleće donosi porast spoljne temperature krvni sudovi na periferiji tela se šire, krv se zadržava u venama ekstremiteta i manje krvi se upućuje u vitalne centre organizma.

- Tada nastaje pad krvnog pritiska, koji prate simptomi tipa vrtoglavice, glavobolje, osećaja tereta u rukama i nogama, stezanja u grudima, malaksalost, nedovoljnost snage - kaže naša sagovornica i dodaje da su ovi simptomi izraženiji kod ljudi koji koriste lekove protiv hipertenzije.

Uticaj atmosferskog pritiska, koji je u proleće niži, a pred kišu dodatno pada, što provocira širenje krvnih sudova i sledstveni pad krvnog pritiska. Širenjem krvnih sudova organizam pokušava da se rashladi i održi optimalnu temperaturu tela od 37 stepeni, da bi se obezbedili idealni uslovi za metaboličke procese.

- Proleće je godišnje doba kada svi atmosferski parametri variraju, tako da iz toplog perioda može da se uđe u hladniji - napominje dr Šehić. - Zahlađenje, vetar, kiša dovode do skoka krvnog pritiska.

Naša sagovornica kaže da su vodeći simptomi koji ukazuju da je pritisak povišen iznad granice - glavobolja,mučnina, utrnulost u ekstremitetima, nekada bol u grudima,kod pojedinaca pad koncentracije i zbunjenost.

- Ne treba prenebregnuti da se simptomatologija ispoljava individualno i zavisi od predhodnog zdravstvenog stanja organizma - kaže dr Šehić i ističe da su najugroženije osobe sa dugoročnim problemom sa krvnim pritiskom.

Promenljivo prolećno vreme može negativno da utiče i na kosti, zglobove i mišiće.

- Promena uticaja atmosferskog pritiska i velike vlage uzrokuje širenje tkiva u zglobovima - kaže nam dr Šehić. - Tako nastali otoci pritiskaju nerve i provociraju bol i ukočenost naročito krupnijih zglobova. Drugi razlog bolova u lokomotornom sistemu je nedostatak vitamina D. Posle zime nivo vitamina D u organizmu pada, a taj vitamin direktno utiče na zdravlje kostiju i mišića. Zapravo rezerve tog vitamina su iscrpljene dok se izlaganjem suncu i unosom hrane bogate D vitaminom stanje ne normalizuje. Treći uzrok bolova u kostima i zglobovima je veće angažovanje u smislu povećane telesne aktivnosti, koja je tokom zime bila redukovana.