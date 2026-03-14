MUČI VAS IŠIALGIJA? Poslušajte ove savete i ubrzo ćete zaboraviti na bol i neprijatnost

IŠIALGIJA ili bol duž nerva koji se proteže od donjeg dela leđa preko zadnjice i niz nogu nije samo prolazna neprijatnost, već stanje koje može ozbiljno da naruši kvalitet svakodnevnog života.

Kada se javi, najčešće je posledica pritiska ili iritacije išijadičnog nerva, često usled promena na kičmenom stubu poput diskus hernije ili degenerativnih promena. Upravo zato pravilno odabrane i stručno preporučene vežbe imaju ključnu ulogu u njenom ublažavanju.

Kod išijalgije, bol nije jedini problem. Javljaju se ukočenost, trnjenje, slabost u nozi i osećaj "zatezanja" koji otežava hodanje, sedenje ili ustajanje. Mnogi instinktivno posežu za mirovanjem, ali dugotrajna neaktivnost zapravo može da pogorša stanje. Blago i kontrolisano pokretanje tela podstiče cirkulaciju, smanjuje mišićni grč i rasterećuje pritisak na nervne strukture.

Preporučene vežbe deluju na nekoliko nivoa. Pre svega, istezanje mišića donjeg dela leđa, zadnje lože i glutealne regije smanjuje napetost koja dodatno "vuče" i nadražuje nerv. Jačanje dubokih mišića trupa i leđa stabilizuje kičmeni stub i smanjuje verovatnoću ponovnog javljanja bola. Kada su mišići snažni i elastični, opterećenje na pršljenove i diskove je ravnomernije raspoređeno.

Poseban značaj ima doslednost. Vežbe ne daju rezultat preko noći, ali redovno izvođenje - svakodnevno ili nekoliko puta nedeljno, prema savetu lekara ili fizioterapeuta - može značajno da smanji intenzitet i učestalost bolnih epizoda. Važno je da se izvode pravilno, bez naglih pokreta i bez forsiranja bola. Blaga nelagodnost je ponekad očekivana, ali oštar i jak bol znak su da treba stati.

Fizička aktivnost ujedno deluje i na psihološki aspekt bolesti. Hronični bol iscrpljuje i emocionalno, stvara strah od pokreta i nesigurnost. Kada osoba oseti da kroz vežbe aktivno doprinosi svom oporavku, vraća se osećaj kontrole nad sopstvenim telom, što dodatno ubrzava proces rehabilitacije.

U borbi protiv išijalgije vežbe nisu samo dodatak terapiji - one su njen temelj. Uz stručni nadzor, pravilnu tehniku i strpljenje, mogu postati najvažnije sredstvo za smanjenje svakodnevnih tegoba i očuvanje pokretljivosti i kvaliteta života.

Kod išijalgije je najvažnije da se rade kontrolisane, blage vežbe koje rasterećuju nerv, istežu zategnute mišiće i jačaju stabilizatore kičme. Sve vežbe izvodite polako, bez naglih pokreta. Ako se javi jak, probadajući bol - prekinite i posavetujte se sa lekarom ili fizioterapeutom.

Evo konkretnog, jednostavnog seta koji se može raditi kod kuće:

Kolena ka grudima

Lezite na leđa, savijte kolena. Jedno koleno polako privucite ka grudima, zadržite 15 do 20 sekundi, pa zamenite nogu. Ponovite tri puta po nozi.

Piriformis mišići

Lezite na leđa, savijte oba kolena. Desni skočni zglob prebacite preko levog kolena. Uhvatite levu butinu i lagano je povucite ka sebi. Zadržite 20 do 30 sekundi, pa promenite stranu. Uradite tri ponavljanja po strani.

Mobilizacija kičme

Stanite u položaj na sve četiri. Udahnite lagano, spustite stomak i podignite glavu. Kroz izdisaj zaokružite leđa i uvucite bradu. Uradite 10 sporih ponavljanja.

Napravite most

Lezite na leđa, kolena savijena, stopala na podu. Polako podignite kukove dok telo ne formira pravu liniju od kolena do ramena. Zadržite pet sekundi, pa spustite. Uradite 10 ponavljanja.

Zadnja loža

Lezite na leđa. Jednu nogu podignite i lagano je ispravite Zadržite 20 sekundi, pa promenite nogu. Uradite tri puta po nozi.