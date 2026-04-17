Lekari jednoglasni: Evo koliko bi proteina žene trebalo da unose svaki dan (FOTO)

LEKAR Amir Kan objasnio je za Daily Express koliki je preporučeni dnevni unos proteina za žene, ističući da je ključno rasporediti ga tokom celog dana, a ne konzumirati sve odjednom.

Foto: Unsplash/Orkun Orcan

Proteini su vitalni makronutrijenti koji služe kao gradivni blokovi za mišiće, kožu i kosu, a nalaze se u namirnicama poput mesa, ribe, jaja, mlečnih proizvoda i soje. No, znati tačnu potrebnu količinu može biti zbunjujuće jer zavisi od niza faktora, uključujući dob i nivo fizičke aktivnosti.

Koliko proteina treba 45-godišnjakinji?

Gostujući u svom podkastu "No Appointment Necessary", dr. Kan je na pitanje suvoditeljke Čeri Hejli o potrebama 45-godišnje žene pojasnio kako izračunati idealan unos. "Koliko proteina treba da jedem? Imam 45 godina. Objasnite mi to", upitala ga je.

Dr. Kan je odgovorio kako količina zavisi od telesne težine i nivoa aktivnosti. "Ako redovno vežbate, pogotovo ako radite vežbe snage, verovatno vam treba od 1,2 do 1,5 grama po kilogramu", rekao je. Za njegovu suvoditeljku, objasnio je, to bi iznosilo oko 80 grama proteina dnevno.

Foto: Unsplash/Rudy Issa

Ključan je raspored unosa

Na pitanje kako bi trebao izgledati dnevni unos od 80 grama proteina, dr. Kan je naglasio važnost ravnoteže. "Ono što ne biste trebali raditi jeste natrpati se proteinima odmah nakon teretane i reći: "U redu, uneo sam svoje proteine za danas i to je to'", objasnio je.

Dodao je kako nije nužno oslanjati se isključivo na proteinske prahove, pločice i slične dodatke. "Radi se o raspoređivanju unosa proteina tokom celog dana. To je ključna stvar", poručio je.

Šta kažu drugi stručnjaci?

Savete dr. Kana podupiru i stručnjaci s američke Mayo klinike. Oni navode da je preporučeni dnevni unos za prosečnu odraslu osobu koja nije preterano aktivna 0,8 grama po kilogramu telesne težine. Primera radi, osoba teška 75 kilograma trebala bi konzumirati 60 grama proteina dnevno.

Međutim, upozoravaju da se potrebe povećavaju nakon 40. godine života. "Između 40. i 50. godine počinje sarkopenija - gubitak mišićne mase povezan sa starenjem", navode. "Kako bi se to sprečilo, potrebe za proteinima rastu na otprilike 1 do 1,2 grama po kilogramu", što za osobu od 75 kilograma iznosi 75 do 90 grama dnevno.

Osobe koje redovno vežbaju, poput dizača tegova ili trkača, treba im više, od 1,2 do 1,7 grama po kilogramu. Ujedno upozoravaju da unos veći od dva grama po kilogramu dnevno može biti preteran.

Foto: freepik/azerbaijan_stockers

Najbolji izvori proteina i znakovi manjka

Tim s Harvard Healtha kao neke od najboljih izvora proteina navodi grašak, sočivo, orašaste plodove i semenke, nemasno meso poput piletine i ćuretine, ribu poput lososa i tune, mlečne proizvode te proizvode od soje poput tofua.

Uobičajeni znakovi koji mogu upućivati na nedostatak proteina uključuju lomljivu kosu i nokte, osećaj slabosti ili gladi, česte bolesti, promene raspoloženja i mišićnu slabost.

(Alo)