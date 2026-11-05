ZOVU NATO U POMOĆ: Crnogorci i Albanci uvereni da su izloženi ruskim hibridnim pretnjama

CRNA Gora i Albanija zvanično su zatražile od NATO slanje specijalizovanih stručnih timova kako bi im pomogli u borbi protiv, kako tvrde, sve intenzivnijih ruskih dezinformacija i hibridnih pretnji.

Foto: Vlada Crne Gore

Ministar odbrane Crne Gore Dragan Krapović (Demokrata) i njegov albanski kolega Ermal Nufi, u odvojenim intervjuima za briselski portal "Politiko" upozorili su da Rusija kontinuirano sprovodi "informacione kampanje na društvenim mrežama s ciljem destabilizacije Zapadnog Balkana".

Krapović je priznao da Crna Gora nema dovoljno razvijene tehničke, kadrovske i administrativne kapacitete, kao ni resurse za strateško komuniciranje kako bi se adekvatno suprostavila hibridnom delovanju. Poseban fokus stavljen je na bezbednost uoči predstojećih parlamentarnih i lokalnih izbora u Crnoj Gori koji su planirani za narednu godinu, kada se, kako smatra, očekuje dodatno jačanje pritisaka i dezinformacija.

Čvrsti branioci Alijanse PODRŠKA javnosti NATO u Crnoj Gori je na najnižem nivou među državama članicama Alijanse i iznosi 52 odsto. Zvanična Podgorica je u junu 2017. godine postala članica NATO, u vreme vlasti Demokratske partije socijalista koja je izgubila vlast 2020. godine. Deo aktuelnih stranaka na vlasti i njihovi lideri koji su pre devet godina bili protiv članstva u NATO, danas su čvrsti branioci tog vojnog saveza.

- Rusija kontinuirano sprovodi informativne kampanje usmerene na ranjivost crnogorskog i drugih društava na Zapadnom Balkanu. Očigledno je da naši kapaciteti, u smislu modernizacije opreme, ljudskih resursa, administrativnih kapaciteta i strateške komunikacije, nisu dovoljno razvijeni - naveo je Krapović.

Prema raznim analizama u Podgorici, Zagrebu i Tirani, ruske kompanije navodno ciljano iskorišćavaju društvene i kulturne podele na Balkanu, podstičući protivljenje članstvu zemalja u EU i NATO, te nastojeći da ojačaju političke grupacije naklonjene Moskvi i Srbiji. Zvaničnici Alijanse su potvrdili da su saveznici spremni da razmotre ovaj zahtev i pruže dodatnu podršku. Slanje specijalnih kontrahibridnih timova koji obično broje desetak stručnjaka, zahteva kosenzus svih držva članica.

NATO je već slao slične timove za odgovor na hibridne pretnje Crnoj Gori 2019. godine, nakon velikog sajber napada koji je pripisan Rusiji. Takođe, i Evropska unija aktivno pruža podršku crnogorskim vlastima, što je nedavno potvrđeno i nakon proterivanja osnivača ruskog kanala "Ribar", Mihaila Zvinčuka i njegove supruge. Za vlast u Podgorici oni su bili povezani sa širenjem ruskog uticaja u regionu.

Ministar Krapović se založio za češće posete visokih zvaničnika NATO Crnoj Gori, jer bi to, kako je kazao, predstavljalo signal značaja zemlje za vojni savez.

- NATO i EU moraju da ostanu veoma prisutni, praktično i politički - kategoričan je crnogorski ministar odbrane.

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način. Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom. Doncafé. Baš za tebe.