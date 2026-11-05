MILOVA SESTRA ODBILA DA ODGOVARA NA PITANJA: Saslušanja u Podgorici u slučaju privatizacije crnogorskog Telekoma

SESTRA bivšeg crnogorskog predsednika Mila Đukanovića, Ana odbila je da odgovara na pitanja pred sudijom za istragu Višeg suda u Podgorici Goranu Šćepanoviću, u okviru postupka koji se odnosi na spornu privatizaciju Crnogorskog telekoma iz 2005. godine.

Foto S. Đ.

Njen branitelj, advokat Svetlana Vujanović saopštila je da joj je savetovala da se ne izjašnjava, jer smatra da je postupak pokrenut uz učešće neovlašćenog tužioca.

Ana Đukanović pozvana je da iznese saznanja o ugovoru sa kompanijom Sigma Inter Corp, preko koje je, prema dokumentaciji američke Komisije za hartije od vrednosti, isplaćivan novac za navodne konsultantske usluge nakon privatizacije Telekoma.

Vujanovićeva je nakon saslušanja osporila pravo Crne Gore da u ovom postupku ima svojstvo oštećene strane i istovremeno preuzima ulogu tužioca. Prema njenom tumačenju, krivično gonjenje za dela koja se gone po službenoj dužnosti može da sprovodi isključivo državno tužilaštvo. Ona je kazala i da je od sudije tražila da precizira koje se konkretne radnje stavljaju na teret njenoj klijentkinji.

- Gospođa Đukanović nije odgovorila ni na jedno pitanje. Nije se izjašnjavala na osnovu ovog podneska. Da je krenula da se izjašnjava, ja bih dala otkaz punomoćja. Ali sam ja rekla ne, jer ja neću posle 40 godina da učestvujem u nezakonitoj radnji - izjavila je Vujanovićeva.

Dodala je da je njena klijentkinja bila spremna da odgovori na pitanja i iznese ono što interesuje javnost, ali da joj je ona savetovala da to ne učini.

Redosled saslušavanih OVO saslušanje usledilo je nakon što se pred sudijom za istragu pojavio i njen brat Milo Đukanović, koji se takođe nije izjašnjavao o pitanjima u vezi sa privatizacijom, postupajući po savetu istog advokata. Dan ranije saslušan je i nekadašnji predsednik Odbora direktora Crnogorskog telekoma Oleg Obradović.

Slučaj se odnosi na privatizaciju Crnogorskog telekoma, kada je mađarska kompanija Magyar Telekom 2005. kupila 51,12 odsto akcija za 114 miliona evra. Posebno interesovanje istražnih organa i javnosti izazvao je ugovor sa američkom kompanijom preko koje je, prema navodima američke Komisije za hartije od vrednosti, Crnogorski telekom isplatio 580.000 evra za navodne konsultantske usluge. SEC je tvrdio da je ugovor poslužio za prikrivanje isplata sestri tada najvišeg crnogorskog zvaničnika, odnosno Ani Đukanović, tada Kolarević.

Ona je još 2012. godine potvrdila da je od "Sigme" naplatila 246.000 evra za konsultantski rad za Crnogorski telekom, ali je odbacila tvrdnje da je reč o koruptivnoj isplati. Tada je navela da nije učestvovala u samoj privatizaciji, već da je nakon preuzimanja kompanije radila za novog vlasnika i pružala pravne usluge u vezi sa restrukturiranjem.

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