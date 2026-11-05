MILATOVIĆ POSLAO PORUKU BEOGRADU: Crna Gora želi odnose sa Srbijom po uzoru na Češku i Slovačku

CRNOGORSKI predsednik Jakov Milatović izjavio je u Pragu da Podgorica želi da sa Beogradom gradi prijateljske odnose, po uzoru na odnose Češke i Slovačke.

Foto: AP Photo/Harry Nakos

Kako je saopšteno iz Kabineta crnogorskog predsednika, Milatović je to rekao odgovarajući na pitanja tokom predavanja na prestižnom Karlovom univerzitetu.

Govoreći o političkim promenama u Srbiji, Milatović je izrazio optimizam u pogledu budućnosti odnosa dve države, podsetivši na istorijsku, društvenu i porodičnu povezanost njihovih građana.

Osvrnuvši se na aktuelna politička dešavanja u Srbiji, naveo je da je Studentska lista dobila snažan legitimitet građana Srbije da vodi zemlju".

Milatović je, dodaje se, izrazio očekivanje da će nova vlada i novi predsednik Srbije doprineti smirivanju političkih tenzija i stvaranju povoljnijeg ambijenta za unapređenje odnosa između dve države.

Ponovio je podršku evropskoj perspektivi Srbije, kao i svih zemalja Zapadnog Balkana, ističući značaj njihovog napretka na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, stoji u saopštenju.

(Blic)

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