Crna Gora

MILATOVIĆ POSLAO PORUKU BEOGRADU: Crna Gora želi odnose sa Srbijom po uzoru na Češku i Slovačku

В.Н.

05. 11. 2026. u 13:57

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

CRNOGORSKI predsednik Jakov Milatović izjavio je u Pragu da Podgorica želi da sa Beogradom gradi prijateljske odnose, po uzoru na odnose Češke i Slovačke.

МИЛАТОВИЋ ПОСЛАО ПОРУКУ БЕОГРАДУ: Црна Гора жели односе са Србијом по узору на Чешку и Словачку

Foto: AP Photo/Harry Nakos

Kako je saopšteno iz Kabineta crnogorskog predsednika, Milatović je to rekao odgovarajući na pitanja tokom predavanja na prestižnom Karlovom univerzitetu.

Govoreći o političkim promenama u Srbiji, Milatović je izrazio optimizam u pogledu budućnosti odnosa dve države, podsetivši na istorijsku, društvenu i porodičnu povezanost njihovih građana.

Osvrnuvši se na aktuelna politička dešavanja u Srbiji, naveo je da je Studentska lista dobila snažan legitimitet građana Srbije da vodi zemlju".

Milatović je, dodaje se, izrazio očekivanje da će nova vlada i novi predsednik Srbije doprineti smirivanju političkih tenzija i stvaranju povoljnijeg ambijenta za unapređenje odnosa između dve države.

Ponovio je podršku evropskoj perspektivi Srbije, kao i svih zemalja Zapadnog Balkana, ističući značaj njihovog napretka na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, stoji u saopštenju.

(Blic)

Prave stvari imaju smisla samo kada ih radimo na svoj način.

Isto je i sa kafom, u njoj najviše uživamo kad je napravimo baš po svom.

Doncafé. Baš za tebe.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

CRNOGORSKA POLICIJA I TUŽILAŠTVO U ZAGRLJAJU FBI: Američki pečat stavljen na institucije u Crnoj Gori
Crna Gora

0 0

CRNOGORSKA POLICIJA I TUŽILAŠTVO "U ZAGRLJAJU" FBI: Američki pečat stavljen na institucije u Crnoj Gori

DIREKTOR Uprave policije Crne Gore Lazar Šćepanović, glavni specijalni tužilac Vladimir Novović i načelnik Specijalnog policijskog odeljenja Predrag Šuković boravili su u radnoj poseti Sjedinjenim Američkim Državama, gde su sa predstavnicima američkih bezbednosnih institucija razgovarali o jačanju saradnje u borbi protiv transnacionalnog organizovanog kriminala.

04. 11. 2026. u 12:32

Politika
Tenis
Fudbal
VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge

VIŠE OD 20 TRKA I BEZBROJ RAZLOGA ZA OSMEH: Fondacija Mozzart pet godina uz Invictus Challenge