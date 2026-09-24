ZEMLJOTRES U CRNOJ GORI: Treslo se tlo kod Nikšića

ZEMLjOTRES magnitude 3 stepena po Rihterovoj skali zabeležen je u četvrtak, 24. septembra 2026 u 15,28 časova, na području Crne Gore.

Foto: Cigdem Simsek / Panthermedia / Profimedia

Prema raspoloživim podacima, epicentar potresa lociran je na području sa geografskim koordinatama širine 42.6848 i dužine 18.9116, južno od Nikšića, nedaleko od Međeđe.

Hipocentar zemljotresa, prema podacima Evropsko-mediteranskog seizmološkog centra, smešten je na dubini od približno 2.1 kilometara ispod površine zemlje.

Za sada nema izveštaja o materijalnoj šteti ili povređenima, a nadležne službe prate situaciju.

(Tanjug)