Crna Gora

REŠEN NEDOSTATAK SUDIJA: Sudski savet rasporedio pet sudija u Herceg Novi

Vitka Vujnović

18. 09. 2026. u 15:57

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Sudski savet Crne Gore doneo je odluke o izboru i raspoređivanju 14 sudija osnovnih sudova. Pet ih je raspoređeno u Herceg Novi pa je time rešen problem hercegnovskog Osnovnog suda koji se već duže suočava sa nedostatkom kadra.

РЕШЕН НЕДОСТАТАК СУДИЈА: Судски савет распоредио пет судија у Херцег Нови

Foto: V.V.

Iz  Sudskog saveta Crne Gore saopšteno je da su u hercegnovski sud raspoređeni  Suzana Lalović, Jelena Ćeranić, Ana Nikčević, Miloš Petrović i Milica Radovanović. Prema saopštenju po javnom oglasu izabrano je 12 sudija za osnovne sudove centralne i južne regije.

Dvoje sudija raspoređeni su  u Osnovni sud u Nikšiću, isto toliko u sud u Baru a  troje u  Osnovni sud u Kotoru. Dvoje sudija ostali su neraspoređeni do narednog izbora. Po drugom javnom oglasu po jedan sudija izabran je za osnovne sudove  u Bijelom Polju i u Rožajama.

Iz Sudskog saveta saopšteno je i da je  data  saglasnost za postepenu primenu novih pravila vizuelnog identiteta sudova, u okviru priprema za izradu novog portala, kao i usvojen novi Vodič za pristup informacijama u posedu Sudskog saveta.

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