REŠEN NEDOSTATAK SUDIJA: Sudski savet rasporedio pet sudija u Herceg Novi
Sudski savet Crne Gore doneo je odluke o izboru i raspoređivanju 14 sudija osnovnih sudova. Pet ih je raspoređeno u Herceg Novi pa je time rešen problem hercegnovskog Osnovnog suda koji se već duže suočava sa nedostatkom kadra.
Iz Sudskog saveta Crne Gore saopšteno je da su u hercegnovski sud raspoređeni Suzana Lalović, Jelena Ćeranić, Ana Nikčević, Miloš Petrović i Milica Radovanović. Prema saopštenju po javnom oglasu izabrano je 12 sudija za osnovne sudove centralne i južne regije.
Dvoje sudija raspoređeni su u Osnovni sud u Nikšiću, isto toliko u sud u Baru a troje u Osnovni sud u Kotoru. Dvoje sudija ostali su neraspoređeni do narednog izbora. Po drugom javnom oglasu po jedan sudija izabran je za osnovne sudove u Bijelom Polju i u Rožajama.
Iz Sudskog saveta saopšteno je i da je data saglasnost za postepenu primenu novih pravila vizuelnog identiteta sudova, u okviru priprema za izradu novog portala, kao i usvojen novi Vodič za pristup informacijama u posedu Sudskog saveta.
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