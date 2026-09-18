REŠEN NEDOSTATAK SUDIJA: Sudski savet rasporedio pet sudija u Herceg Novi

Sudski savet Crne Gore doneo je odluke o izboru i raspoređivanju 14 sudija osnovnih sudova. Pet ih je raspoređeno u Herceg Novi pa je time rešen problem hercegnovskog Osnovnog suda koji se već duže suočava sa nedostatkom kadra.

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Iz Sudskog saveta Crne Gore saopšteno je da su u hercegnovski sud raspoređeni Suzana Lalović, Jelena Ćeranić, Ana Nikčević, Miloš Petrović i Milica Radovanović. Prema saopštenju po javnom oglasu izabrano je 12 sudija za osnovne sudove centralne i južne regije.

Dvoje sudija raspoređeni su u Osnovni sud u Nikšiću, isto toliko u sud u Baru a troje u Osnovni sud u Kotoru. Dvoje sudija ostali su neraspoređeni do narednog izbora. Po drugom javnom oglasu po jedan sudija izabran je za osnovne sudove u Bijelom Polju i u Rožajama.

Iz Sudskog saveta saopšteno je i da je data saglasnost za postepenu primenu novih pravila vizuelnog identiteta sudova, u okviru priprema za izradu novog portala, kao i usvojen novi Vodič za pristup informacijama u posedu Sudskog saveta.