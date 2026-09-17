ĐELJOŠAJU OPRAŠTAJU SKANDAL: Predstavnici stranaka vladajuće koalicije u Crnoj Gori ćute na veličanje "OVK"

AKTUELNA vlast u Crnoj Gori i civilni sektor zaćutali su nakon skandalozne i sramne poruke podrške potpredsednika tamošnje Vlade Nika Đeljošaja (Albanski forum) Hašimu Tačiju i njegovom društvu.

V.K.

Niko od srpskih zvaničnika u Crnoj Gori da "zucne" na veličanje jednog od najvećih zločinaca Adema Jašarija, vođe terorističke "Oslobodilačke vojske Kosova", koji je kroz zloglasnu "Dreničku grupu" istrebljivao Srbe sa prostora južne srpske pokrajine!

Iz Nove srpske demokratije nezvanično su saopštili "Novostima" da je stav partije da se ne oglašavaju ovim povodom.

Na pitanja koja smo uputili Pokretu Evropa sad i Demokratskoj Crnoj Gori, da li će aktuelna većina reagovati u slučaju Đeljošaja reagovati kao što je to DPS Mila Đukanovića ekspresno učinila kada je Andrije Mandića koji je uputio telegram saučešća porodici preminulog generala Ratka Mladića, odgovor nismo dobili. Kao ni to da li se može očekivati reakcija da i oni, poput DPS-a, pokrenu sličinu inicijativu. A samo nekoliko dana ranije, delovi vladajuće većine (Bošnjačka stranka i Albanski forum), uz ostatke partija bivšeg režima, podržale su inicijativu za smenu Mandića.

Međutim, država svoju "snagu" i dalje pokazuje hapšenjem poštovalaca preminulog generala Mladića. Tako je preksinoć uhapšeno 13 mladih Podgoričana zbog odavanja počasti nekadašnjem generalu Vojske Republike Srpske. Na snimku koji su na društvenim mrežama objavili Zavetnici Tvrdoš Nikšić, vidi se kako policija interveniše zbog mirnog skupa srpskih patriota iz Podgorice koji su ispred grafita trobojki istakli transparent "Slava heroju Ratku Mladiću",

Jedina reakcija stigla je od Milana Kneževića, predsednika Demokratske narodne partije, koji je za "Novosti" rekao da su potpredsednik Vlade Nik Đeljošaj i potpredsednik Skupštine Crne Gore Nikola Camaj kazali ono što svaki Albanac u Crnoj Gori misli.

Dajković: Različiti aršini INFORMACIJA da je policija u Podgorici sprečila okupljanje povodom smrti generala Mladića i privela trinaest osoba otvara jedno veoma ozbiljno pitanje - da li Crnoj Gori zakon važi jednako za sve, ili postoje jedna pravila za Srbe, a druga za visoke državne funkcionere, sasvim slučajno Albance, upitao je Dajković, tražeći odgovor po kom pravnom kriterijumu se privode građani zbog bakljade i okupljanja, dok potpredsednik Vlade može javno da veliča OVK, osporava presudu za ratne zločine i veliča njenu ratnu borbu bez ikakve reakcije institucija.

- Ja im čestitam na tome iz razloga što oni nisu spremni da povuku svoje izjave, da ih relativizuju i da na bilo koji način odustanu od onoga što smatraju za realizaciju albanskog interesa u Crnoj Gori. Kad sam objavio post o generalu Ratku Mladiću, prvi su me napali Srbi koji su smatrali da je to neumesno, da nije urbano i da nije civilizacijski. Zatim su se pokrenula razna udruženja, krivične prijave, tužilaštva i gotovo da nema jednog dana da ne dobijem neki poziv a tiče se objave o smrti generala Mladića i iskazivanja mog pijeteta prema njegovom liku i delu, ističe Knežević. Bojim se da ćemo uskoro imati i spomenike Hašimu Tačiju i Naseru Oriću.

Predsednik Slobodne Crne Gore Vladislav Dajković upitao je da li će država reagovati i uhapsiti potpredsednika i ministra u Vladi Crne Gore Nika Đeljošaja.