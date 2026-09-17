Crna Gora

CRNOGORCI I DANAS SRAMNO ĆUTE: Ratni zločinac Tači ima titutlu počasnog građanina Ulcinja, nema reakcija posle presude

В.Н.

17. 09. 2026. u 14:06

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BIVŠI predsednik lažne države Kosovo Hašim Tači osuđen je na 25 godina zatvora, ali za sada niko u Crnoj Gori ne komentariše da li će mu biti oduzeta titula počasnog građanina Ulcinja, piše Radio-televizija Crne Gore.

ЦРНОГОРЦИ И ДАНАС СРАМНО ЋУТЕ: Ратни злочинац Тачи има титутлу почасног грађанина Улциња, нема реакција после пресуде

Foto: Erkin Keci/AFP/Profimedia

Portal crnogorskog Javnog servisa upitao je ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Đeku da li će predložiti da se Tačiju oduzme počasna titula, ali Đeka, koji je 2015. godine i predložio i uručio Tačiju titulu počasnog građanina, nije odgovorio.

Odgovor je izbegao i sadašnji predsednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu, kao i Demokratska partija socijalista (DPS), čiji su se lideri susretali sa Tačijem.

Tači je počasni građanin Ulcinja od 4. aprila 2015. godine. Priznanje je tada, na svečanoj sednici povodom Dana opštine, dobio zajedno sa premijerom Albanije Edijem Ramom.

Đeka, inače tada predsednik Opštine Ulcinj, obrazložio je da su Rama i Tači doprineli svestranim odnosima Crne Gore sa Albanijom i tzv. Kosovom, regionalnoj saradnji i poboljšanju položaja Albanaca u Crnoj Gori.

Tači je, zahvaljujući na priznanju, kazao da mu je čast što je počasni građanin Ulcinja i posebno istakao odnos Crne Gore prema izbeglicama tokom sukoba na KiM.

- Hvala što ste nam bili prijatelj kad nam je najviše trebalo, 1998. i 1999. godine, kada je stotine hiljada izbeglica došlo ovde - rekao je tada Tači.

BONUS VIDEO: Podivljali posle presude: Pristalice tzv. OVK nasrnule na policiju!

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