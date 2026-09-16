RTCG: Da li će Tačiju biti oduzeta titula počasnog građanina Ulcinja
U CRNOJ Gori se gotovo uopšte ne komentariše presuda izrečena Hašimu Tačiju i trojici čelnika terorističke tzv. OVK, koji su prvostepeno osuđeni na ukupno 81 godinu zatvora.
Niko od ključnih političkih aktera za sada se ne izjašnjava o tome da li će biti pokrenut postupak za oduzimanje Tačiju titule počasnog građanina Ulcinja.
Portal RTCG uputio je pitanja ministru ljudskih i manjinskih prava Fatmiru Đeki da li će predložiti da se Tačiju oduzme počasna titula, ali on do sada nije odgovorio .RTCG podseća da je Đeka 2015. godine predložio da Tači dobije tu titulu.
Na to pitanja do sada nije odgovorio ni sadašnji predsednik Opštine Ulcinj Genci Nimanbegu.
Odgovora za sada nema ni iz Demokratske partije socijalista (DPS), čiji su se lideri sretali sa Tačijem tokom te ceremonije.
Bivši predsednik tzv. Kosova proglašen je krivim za ratne zločine i prvostepeno osuđen na 25 godina zatvora od Specijalizovanih veća u Hagu.
Proglašen je krivim za zločine koji uključuju ubistvo, mučenje, okrutno postupanje i nezakonito hapšenje i pritvaranje, počinjene tokom rata na Kosovu i Metohiji.
Sa Tačijem na zatvorske kazne su osuđeni i Kadri Veselji, Redžep Seljimi i Jakup Krasnići.
Tači je počasni građanin Ulcinja od 4. aprila 2015. godine. Priznanje je tada, na svečanoj sednici povodom Dana opštine, dobio zajedno sa premijerom Albanije Edijem Ramom. Odluku je doneo tadašnji predsednik Opštine Ulcinj Fatmir Đeka, koji im je priznanja i uručio.
Đeka je tada rekao da su "Rama i Tači doprineli svestranim odnosima Crne Gore sa Albanijom i Kosovom, regionalnoj saradnji i poboljšanju položaja Albanaca u Crnoj Gori".
Tanjug
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