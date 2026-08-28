UHAPŠEN JOVAN RADULOVIĆ JODŽIR U CRNOJ GORI: Oglasila se Uprava policije
PODGORIČKA policija uhapsila je influensera Jovana Radulovića Jodžira (38) zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika, saopštila je Uprava policije Crne Gore na društvenoj mreži Iks.
Prema navodima Uprave policije Crne Gore, Radulović je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica, a potom je kažnjen novčanom kaznom od 900 evra.
- J. R. je lišen slobode zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika OB Podgorica i kažnjen na Sudu za prekršaje sa 900 evra - navedeno je u objavi Uprave policije na mreži Iks.
Bio kandidat na izborima
Inače, Jodžir je dospeo u centar medijske pažnje kad je postao kandidat na predsedničkim izborima u Crnoj Gori i uzeo 25.272 evra.
Naime, kako su prvobitno prenele "Vijesti", a na osnovu podataka do kojih je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Radulović je za svoju izbornu kampanju iz budžeta dobio 25.272 evra, od čega je potrošio svega 485 evra.
S obzirom da po zakonu nije morao da vrati nepotrošena sredstva u budžet, razliku je stavio u džep, čime je okarakterisan kao "finansijski pobednik izbora".
Palili mu automobile
Život ovog influensera obeležili su i opasni incidenti.
U decembru 2024. godine, nadzorne kamere snimile su muškarca s kapuljačom koji prilazi Radulovićevom parkiranom "golfu", poliva ga zapaljivom tečnošću i pali, nakon čega beži.
U ovom požaru oštećen je još jedan automobil, kao i stan u prizemlju zgrade.
Ovo nije prvi ovakav napad na njega, jer mu je i u martu 2021. godine zapaljen "BMW", a policija još uvek nije rasvetlila taj slučaj.
(Blic)
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