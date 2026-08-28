UHAPŠEN JOVAN RADULOVIĆ JODŽIR U CRNOJ GORI: Oglasila se Uprava policije

PODGORIČKA policija uhapsila je influensera Jovana Radulovića Jodžira (38) zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika, saopštila je Uprava policije Crne Gore na društvenoj mreži Iks.

Foto: Printskrin Unstagram/jodziir

Prema navodima Uprave policije Crne Gore, Radulović je priveden zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika Odeljenja bezbednosti Podgorica, a potom je kažnjen novčanom kaznom od 900 evra.

- J. R. je lišen slobode zbog ometanja i omalovažavanja policijskog službenika OB Podgorica i kažnjen na Sudu za prekršaje sa 900 evra - navedeno je u objavi Uprave policije na mreži Iks.

Bio kandidat na izborima

Inače, Jodžir je dospeo u centar medijske pažnje kad je postao kandidat na predsedničkim izborima u Crnoj Gori i uzeo 25.272 evra.

Naime, kako su prvobitno prenele "Vijesti", a na osnovu podataka do kojih je došla Mreža za afirmaciju nevladinog sektora (MANS), Radulović je za svoju izbornu kampanju iz budžeta dobio 25.272 evra, od čega je potrošio svega 485 evra.

Foto: Printskrin Unstagram/jodžiir

S obzirom da po zakonu nije morao da vrati nepotrošena sredstva u budžet, razliku je stavio u džep, čime je okarakterisan kao "finansijski pobednik izbora".

Palili mu automobile

Život ovog influensera obeležili su i opasni incidenti.

U decembru 2024. godine, nadzorne kamere snimile su muškarca s kapuljačom koji prilazi Radulovićevom parkiranom "golfu", poliva ga zapaljivom tečnošću i pali, nakon čega beži.

U ovom požaru oštećen je još jedan automobil, kao i stan u prizemlju zgrade.

Ovo nije prvi ovakav napad na njega, jer mu je i u martu 2021. godine zapaljen "BMW", a policija još uvek nije rasvetlila taj slučaj.

(Blic)

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