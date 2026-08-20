DPS O NOVOM SKANDALU U CRNOJ GORI: Spajić ne može da ostane premijer

MILOJKO Spajić ne može ostati na poziciji predsednika Vlade Crne Gore, saopšteno je iz DPS, nakon što je predsednik DNP Milan Knežević obelodanio na konferenciji za medije tri dokumenta koji ukazuju da je aktuelni premijer CG pripadnik rezervnog sastava Vojske Srbije.

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"Činjenica da je predsednik Vlade Crne Gore, ujedno i vojni rezervista druge države – u konkretnom slučaju Republike Srbije, predstavlja nezapamćen presedan i ujedno najveći skandal u istoriji parlamentarizma", saopšteno je iz Demokratske partije socijalista.

Kažu da ono što čitavu situaciju čini neverovatnom je i okolnost da je u rezervnom vojnom sastavu druge države čovek koji je ujedno predsednik Veća za nacionalnu bezbednost, član Saveta za odbranu i bezbednost i premijer države članice NATO saveza.

"Ovakav flagrantan sukob interesa nije zabeležen, ne samo u Crnoj Gori nego sigurno ni bilo gde drugo u Evropi", naveli su iz DPS-a.

Nakon najnovijeg skandala iz DPS ističu da je potpuno jasno – i pravno i politički, da Milojko Spajić ne može više ostati na poziciji predsednika Vlade Crne Gore-

"A parlamentarnoj većini poručujemo da je ovo prava prilika – i pre izmene Ustava, da stanu iza svojih reči i sankcionišu premijera koji je pao na testu integriteta", zaključuju iz DPS-a.

(Tanjug)