Crna Gora

MILAN KNEŽEVIĆ U POSETI SAD Politički zemljotres u Crnoj Gori: "Samo neka nabave leksilijuma narednih dana" (FOTO)

Танјуг

20. 07. 2026. u 10:02

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MILAN Knežević, lider DNP-a i poslanik u Skupštini Crne Gore, boravi u zvaničnoj poseti Vašingtonu, gde će imati niz veoma važnih razgovora sa visokim zvaničnicima američke administracije, kao i sa predstavnicima američkog Kongresa, piše podgorički portal Adria.

МИЛАН КНЕЖЕВИЋ У ПОСЕТИ САД Политички земљотрес у Црној Гори: Само нека набаве лексилијума наредних дана (ФОТО)

TANJUG/ DEJAN ŽIVANČEVIĆ/ nr

Navode da Kneževićev odlazak u Vašington predstavlja veliko iznenađenje na domaćoj političkoj sceni, budući da je reč o jednoj od najznačajnijih međunarodnih poseta predstavnika srpskog naroda iz Crne Gore u poslednjih nekoliko godina.

Napominje se da je Knežević u Sjedinjene Države otputovao na poziv iz Vašingtona.  Kako Adria TV saznaje, Kneževićev odlazak u Vašinton izazvao je veliku pažnju i određenu nervozu među predstavnicima parlamentarne većine, koji su smatrali da je on bio “otpisan” kao relevantan sagovornik zapadnih partnera.

Prema informacijama kojima raspolaže Adria TV, teme razgovora obuhvatiće bilateralne odnose Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država, regionalnu stabilnost, evropske integracije Crne Gore, aktuelna politička pitanja od značaja za region, kao i položaj srpskog naroda u Crnoj Gori.

Više detalja o sastancima i njihovim rezultatima očekuje se u narednim danima.  Knežević je put u Vašington iskoristio da u svom prepoznatljivom stilu pošalje poruku domaćoj javnosti, ali i bivšim koalicionim partnerima, poručivši im da se ne brinu i da je situacija "pod kontrolom".

- Pošto su se moji bivši koalicioni partneri iz Vlade zabrinuli `oću li potrefiti Vašington, da im uhvatim muštuluk da se ne sjekiraju – sve je pod kontrolom. Samo neka nabave leksilijuma narednih dana - napisao je Knežević na svom Fejsbuk profilu.

U Post skriptumu je dodao:

- I to sam leteo sa Južnokorejcima, ishvališe Milojka (Spajića) da se i (glavni specijalni drzavni tuzilac Vladimir) Novoviću štucalo.

Kneževićevu objavu prati fotografija u dresu sa brojem 10 Fudbalskog kluba Zeta.

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