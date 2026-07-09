OVERA LAŽI O GENOCIDU U SREBRENICI NOŽ U LEĐA SRBIJI: Crna Gora sprema inicijativu za redovno obeležavanje 11. jula

NOVI potez vlasti u Crnoj Gori uperen protiv sopstvenih građana koji se osećaju Srbima i Srbije.

Foto: D. Milovanović

Ovog puta u režiji ministra za ljudska i manjinska prava Fatmira Đeke, čiji resor je pripremio inicijativu za uspostavljanje Dana sećanja na žrtve "genocida" u Srebrenici, a koju bi ove sedmice zvanično trebalo da overi Vlada Milojka Spajića.

Skupština Crne Gore je 2021. godine usvojila rezoluciju o Srebrenici, kojom je osudila zločin i zabranila njegovo negiranje, a članom pet tog dokumenta propisano je da se 11. jul proglasi danom sećanja na žrtve. Usvajanje je pratila politička kriza unutar tadašnje vladajuće većine, zbog čega je usvojen amandman koji naglašava da je krivica za zločine individualna, a ne kolektivna. Tri godine kasnije Generalna skupština UN izglasala je rezoluciju o Srebrenici uz glas Crne Gore i njenog predstavnika, diplomate Damira Šabanovića, iz Bošnjačke stranke.

- Sve ovo što se radi je zabijanje noža u leđa Srbiji - smatra prof. Radan Nikolić, predsednik Udruženja boraca ratova od 1990. Crne Gore.

On za "Novosti" kaže da je cela priča aktuelizovana uz pomoć stranih agentura ne bi li se u Crnoj Gori vratile stare podele i zavade.

- Radi se sve da se našoj državi nanese šteta. Ne znam zašto bi Crna Gora negovala uspomene na Srebrenicu. Jasno je kao dan da je to sračunato na održavanje unutrašnjih podela. Ovde niko ne kaže da se nije desio ratni zločin, i to veoma surov, ali kako ćemo onda zvati zločin koji se dogodio u zloglasnom logoru "Lora" kod Splita gde su na najmonstruozniji način ubijeni naši saborci iz nikšićko-šavničke i barske grupe, kojima su oči vadili, kidali uši, na čelo urezivali krst sa četiri slova "s". To je još mnogo teži genocid jer su se tamo hrvatske paravojne formacije iživljavale nad ljudima ubijajući u njima sve što je ljudsko. I zbog toga, kao što vidimo niko još nije odgovarao. Mi u Udruženju ne podržavamo ovu inicijativu resornog ministarstva, jer se radi o politizaciji događaja u Srebrenici.

Danilović: A, majke Jasenovca? LIDER Ujedinjene Crne Gore, Goran Danilović, kazao je da se ne može izdvojiti Srebrenica samo zbog toga što je odlukom međunarodnog suda 2:1, u kojoj je predsednica suda iz Ruande, žena koja se 20 godina bavila genocidom, bila protiv toga da se proglasi da je u Srebrenici bio "genocid".

- Srebrenica to ne ispunjava, jer ona ima majke Srebrenice, ali Jasenovac ih nema, jer su majke završile u Jasenovcu. Šumarice nemaju decu Šumarice, a Nemačka koja se nikad nije izvinila našoj bivšoj zemlji SRJ i SFRJ je pokretač ove priče.

Nikolić primećuje kako u poslednje vreme pojedini zvaničnici vlasti u Podgorici, kao i deo civilnog sektora biraju načine kako da isprovociraju zvaničnu Srbiju, "žmureći da je u njihovom, crnogorskom dvorištu, postavljena ploča u Morinju na kojoj piše sramna poruka da je izvršena velikosrpska agresija na Hrvatsku".

- Na inicijativu o Srebrenici treba odgovoriti novim, a to su sećanja na zločinačku "Oluju", pogrom i progon Srba i Crnogoraca na Kosovu i Metohiji... Zašto su te žrtve manje važne od žrtava Srebrenice?