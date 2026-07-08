"JA JOŠ NE ZNAM DA JE NEKOME MAJKA MOGLA DA IZVADI DRŽAVLJANSTVO..." Knežević raskrinkao Spajićeve pokušaje obmane javnosti (VIDEO)
PREDSEDNIK DNP-a Milan knežević poručio je premijeru Crne Gore Milojku Spajiću da ne pokušava više da se "opere" i opravda srpsko državljanstvo jer je sve što kaže kontradiktorno i nema veze sa istinom.
Nakon što je Spajić pokušao da se opravda rekavši kako nije znao da ima srpsko državljasntvo i da mu ga je mama izvadila, Knežević mu je u svom govoru poručio sledeće:
- Vi imate problem sa samim sobom i sa istinom. Prvo, rekli ste da nemate srpsko državljanstvo, a imali ste. Onda ste saopštili 'majka mi ga je izvadila', ja još ne znam da je nekome majka mogla da izvadi državljanstvo. A dobili ste ga, čini mi se, 2019. godine. Očigledno da je tad Vučić posredovao, ako vam je majka izvadila državljanstvo za koje niste znali.
Knežević je pomenuo i da je Janko Odović doneo kontradiktornu dokumentaciju na DIK.
Spajić je pokušao da dobacivanjem popravi stvari, rekavši kako njegovo dvojno državljanstvo nije svojevremeno bilo problem za kandidovanje na javnu funkciju na šta je Knežević rekao da to nije istina, te da osoba sa dvojnim papirima ne može da bude na čelu države.
- To piše u Zakonu. Što ste onda otražili otpust iz srpskog državljanstva? Jer se ne biste mogli kandidovati... Nemojte kao premijer te elementarne stvari. S druge strane ja sam vama učinio uslugu - rekao je Knežević, te istakao kako je Spajića prvi "izdao" Jakov Milatović iznevši u javnost činjenicu o njegovom dvojnom državljanstvu.
Opširnije u videu koji sledi:
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