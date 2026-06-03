ZA MANDIĆA SRBIJA JE OKUPATOR CRNE GORE: Stranka predsednika Skupštine podržala sporni deo Zakona o potomcima dinastije Petrović

JOŠ jednu čašu žuči ispio je srpski narod u Crnoj Gori. Ovog puta pre dve noći kada je u državnom parlamentu glasovima većine usvojen Zakon o statusu potomaka dinastije Petrović Njegoš.

Skupština CG

Najbolnije je što je u njegovom tekstu ostala lažna formulacija o "nasilnoj aneksiji" Crne Gore od Srbije 1918. godine, koju su kreirali Milo Đukanović i njegov režim još pre "oslobođenja" 2020. godine. Time se Srbija označava kao okupatorska država! Za taj akt glasalo je 40 poslanika Pokreta Evropa sad, Nove srpske demokratije, Demokrata, Bošnjačke stranke, Hrvatske građanske inicijative, Albanske alijanse i albanske partije Forca, tri su bila protiv a dva iz Socijalističke narodne partije uzdržana.

Ova odluka uznemirila je srpsko biračko telo. Demokratska narodna partija Milana Kneževića glasala je protiv zakona, ukazujući na neslaganje unutar koalicije "Za budućnost Crne Gore", o tome da li 1918. treba tretirati kao ujednjenje ili okupaciju. Iz redova opozicije pozdravljeno je što je u tekstu ostala formulacija o "nasilnoj aneksiji", a poslanici su u raspravi istakli da je NSD Andrije Mandića samim glasanjem potvrdila istorijsku tezu o nasilnoj aneksiji Crne Gore od Karađorđevića.

U članu 1. usvojenog Zakona od dinastiji Petrović Njegoš piše:

- Radi istorijske i moralne rehabilitcije dinastije Petrović Njegoš, ovim zakonom se uređuju pitanja od značaja za status potomaka dinastije Petrović Njegoš, koja je detronizovana protivno Ustavu za Knjaževinu Crnu Goru, aktom nasilne aneksije države iz 1918. godine.

Glavu gore, nismo mi Kurdi... KNEŽEVIĆ je naglasio i da su potomci Petrovića u Kraljevini SHS dobili današnjih 100 miliona evra.



- Nemojte da trpite ova poniženja koja nam iz dana u dan priređuju kao da smo Kurdi. Ovo je naša država, mi smo je stvarali. - Eto kakva je bila ta mrska i okupatorska Srbija, koja je u Skupštini Kraljevine SHS dodelila današnjih 100 miliona evra potomcima dinastije Petrović - kazao je lider DNP i pozvao Srbe da podignu glave.- Nemojte da trpite ova poniženja koja nam iz dana u dan priređuju kao da smo Kurdi. Ovo je naša država, mi smo je stvarali.

Predsednik Skupštine Crne Gore i lider NDS Andrija Mandić podržao je usvajanje ovog zakona i rekao da je ovo veliki dan za Crnu Goru. Izrazio je očekivanje da će ovaj proces otvoriti vrata za vraćanje imovine SPC i dinastiji Karađorđević, koja im je oduzeta 1945.

- Čestitam princu Nikoli Petroviću Njegošu i povratak jednog od dvoraca koji je pripadao njegovoj porodici. Verujem da ćemo sada na osnovu ovog zakona i procedure koje smo definisali krenuti u vraćanje imovine SPC i drugim verskim zajednicama, da ćemo vratiti imovinu i našoj dinastiji Karađorđević, da ćemo biti u prilici da i porodici Zubera, o kojima se raspravlja, vraćamo imovinu, da se ne završi samo oduzimanjem imovine 1918. nego i ono što je oduzeto 1945.

Foto: Vikipedija Srpska vojska u Crnoj Gori 1918.

Ubrzo je stigla reakcija suverenista. Tako je jedan od lidera Evropskog saveza Ivan Vujović sa radošću konstatovao da je ostala "nasilna aneksija".

- Naš pritisak i argumenti su urodili plodom! Neki su se bili zaleteli, ali istina i istorija se ne daju prekrajati. A ova Mandićeva post festum tirada o vraćanju imovine Karađorđevićima - malo morgen. I da dodamo - naše su četiri slavne dinastije: Vojislavljevići, Balšići, Crnojevići i Petrovići. A oni koji su i po slovu zakona nasilno anektirali Crnu Goru nisu naši, niti će dobiti pedalj crnogorske zemlje.

Portparol NSD Mirko Miličić izjavio je da se u ponedeljak uveče nije glasalo o 1918, niti o karakteru ujedinjenja, već je ovim zakonom trasiran put ka povratku otuđene imovine SPC i dinastije Karađorđević.

Spajić: Godišnje 100.000 evra PREMIJER Milojko Spajić (PES) je preko društvene mreže "Iks" iskazao radost što potomci dinastije Petrović Njegoš konačno imaju dostojan dom u Crnoj Gori.

- Država će od naredne godine podržavati rad Fondacije Petrović Njegoš sa 100.000 evra godišnje - poručio je Spajić.

- NSD nije, niti će ikada biti predlagač zakona kojima se ostvarenje vekovnih težnji našeg naroda naziva bilo čime drugim do ujedinjenjem, za koje su, podsetiću, bili i zelenaši i bjelaši, odnosno i podržavaoci dinastije Petrović Njegoš. Poslanici NSD podržali su pomenuti predlog PES, jer smo stranka koja, između ostalog, neguje sve pozitivne tekovine monarhističke misli blagorodne dinastije Petrović Njegoš, a posebno njen svesrpski duh - naveo je Miličić.

Razumeli su Srbi u Crnoj Gori više puta poteze koje je vukao Mandić, kao i nedavni da prisustvuje svetkovini na dan obnove državne nezavisnosti ne bi li izbegao klopku DPS da odbijanjem kao šef parlamenta ne priznaje državu Crnu Goru i da je njen neprijatelj. Prećutali su i njegov tihi otpor identitetskim pitanjima zbog puta u EU, da srpski jezik konačno uđe u Ustav kao službeni, normiranje trobojke kao narodne zastave i uvođenje dvojnog državljanstva sa Srbijom, kao i da se sačeka sa otpriznavanjem lažne države Kosovo u Skupštini opštine Pljevlja. Ali da parlamentarna većina stane iza formulacije da je Crna Gora 1918. bila žrtva "nasilne aneksije" od Srbije - niko nije očekivao.

Foto: Vikipedija Delegati Podgoričke skupštine iz 1918.

Nakon izlaska DNP Milana Kneževića iz Vlade, između te stranke i NSD stvoreno je "koordinisano razilaženje". Birači, koji su, koliko do juče bili zajedno, već su podeljeni.

- Kroz ove izmene i dopune zakona samo se dodatno osnažuje i potvrđuje gde se Srbija označava kao okupatorska država, zlokrvna zemlja kako ju je nazvao Milo Đukanović, i gde Srbi, kojih ima 33 odsto po poslednjem popisu, bivaju još jednom označeni kao antidržavni elementi i neprijatelji - rekao je Knežević, podsetivši na žrtve srpskog naroda na Kolubari, na Ceru, tokom Albanske golgote, naglašavajući da Crna Gora jedina na svetu svoj nestanak iz 1916. slavi kao slobodu, a oslobođenje iz 1918. proglašava okupacijom od strane bratske Srbije.