POSLE SEKS AFERE - SAVETNICA: Mirjana Pajković vraćena u Ministarstvo za ljudska prava Crne Gore na osnovu kvalifikacija

BIVŠA generalna direktorka Direktorata za ljudska prava Mirjana Pajković, koja je nedavno podnela ostavku zbog afere sa eksplicitnim snimcima, vratila se u Ministarstvo za ljudska prava Crne Gore kao samostalna savetnica!

Vlada CG

Ona je u žižu crnogorske i regionalne jvnosti dospela nakon skandala sa intimnim snimcima u koje je navodno umešan i Dejan Vukšić, bivši direktor Agencije za nacionalnu bezbednost i raniji savetnik Jakova Milatovića, predsednika Crne Gore.

Iz resornog ministarstva su saopštili da je povratak Pajkovićeve urađen na osnovu zakona o državnim službenicima i nameštenicima, prema kome se osoba kojoj je prestao mandat –ako je saglasna, može rasporediti na radno mesto koje odgovara njenom nivou kvalifikacije obrazovanja i sposobnostima, u istom organu.

Povodom povratka Mirjane Pajković u Vladu Crne Gore reagovali su u pokretu Alternativa CG.

Od Vlade ima za "džeparac" Pajković je u međuvremenu otvorila nalog na sajtu za odrasle „Onli Fens“ i, kako je rekla, za dvadesetak dana zaradila je 20.000 evra.S obzirom na to da je ova cifra znatno veća od plate koju zaradi kao državni uposlenik, ona u Vladi praktično radi honorarno za džeparac.

- Crna Gora ima hiljade visokoobrazovanih ljudi koji godinama čekaju priliku da rade u državnoj upravi. Mnogi od njih nikada nisu bili predmet policijskih postupaka, tužilačkih predmeta, javnih skandala niti afera koje su mesecima punile naslovne strane. Neki su učestvovali u protestima želeći promene. Zato se danas postavlja jednostavno pitanje – da li etički kodeks državnih službenika i nameštenika važi za sve jednako? Taj kodeks obavezuje službenike da svojim ponašanjem, na poslu i van njega, čuvaju ugled institucije u kojoj rade i poverenje građana u državnu službu. Vlada Crne Gore je donela i usvojila ovaj kodeks - kaže jedan od vođa Alternative Vesko Pejak.

Upravo otud, dodaje on, interesovanje da li je Ministarstvo ljudskih i manjinskih prava, pre raspoređivanja Mirjane Pajković na mesto savetnice, uopšte razmatralo odredbe etičkog kodeksa i njihov uticaj na ugled institucije.

- Ne donosimo presude, ne vodimo hajke, ne tražimo ničiji progon, ali tražimo odgovor na samo jedno pitanje –da li su za obične građane i državne službenike pravila ista ili postoje privilegovani kojima se standardi prilagođavaju prema potrebi? Alternativa Crna Gora je uputila zahtev za slobodaan pristup informacijama, jer građani imaju pravo da znaju - poručio je Pejak.