Crna Gora

PAKAO NA GRAHOVU: Policijske snage u ranoj zori blokirale sve - Traži se Zvicerov najozloglašeniji begunac

Ana Đokić

27. 05. 2026. u 11:25

Google Dodaj Novosti kao svoj Google izvor

U TOKU je velika akcija crnogorske policije na Grahovu, koja pretražuje to područje zbog sumnje da se tamo skriva odbegli policajac Ljubo Milović, koji je kako se sumnja, saradnik vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, saznaje portal Analitika.

ПАКАО НА ГРАХОВУ: Полицијске снаге у раној зори блокирале све - Тражи се Звицеров најозлоглашенији бегунац

Foto: Evropol

U TOKU je velika akcija crnogorske policije na Grahovu, koja pretražuje to područje zbog sumnje da se tamo skriva odbegli policajac Ljubo Milović, koji je kako se sumnja, saradnik vođe kavačkog klana Radoja Zvicera, saznaje portal Analitika.

Akcija je, prema nezvaničnim informacija, počela rano jutros.

Policija za Ljubom Milovićem traga od jula 2022. godine zbog sumnje da je deo kriminalne grupe, Radoja Zvicera.

Milović je, u međuvremenu, optužen i za formiranje kriminalne organizacije koja je, navodno, švercovala drogu, prala novac.

Policija je i ranije sprovodila akcije na Grahovu u okviru potrage za tim suspendovanim policajcem.

Nijedna do sada nije dala rezultate.

Podsetimo, crnogorska policija i početkom maja pretresala je kuću koja je u njegovom vlasništvu, kao i jedan ugostiteljski objekat na Grahovu. 

Inače, poternicu za Milovićem raspisala je i Srbija, pošto se protiv njega vodi postupak za pranje novca. 

Posebnu pažnju svojevremeno je privukla fotografija na kojoj su zagrljeni odbegli Milović, Radoje Zvcier, Veljko Belivuk, Marko Miljković. Slika je navodno nastala neposredno pre hapšenja Belivuka i Miljkovića u Srbiji 4. februara 2021., u vreme kada su bili u poseti Radoju Zviceru, prenose crnogorski mediji.

Preporučujemo

Pratite nas i putem iOS i android aplikacije

Klikni na zvezdicu u gornjem desnom uglu i zaprati Novosti na Google News platformi

Novosti Google News
Tagovi
pogledaj sve

Drugi pišu

Pročitajte više

Komentari (0)

Ostavi komentar

Najnovije iz rubrike

I VUKOTIĆEV VOZAČ RADIO ZA ZVICERA? Preokret u istrazi likvidacije navodnog vođe škaljaraca u Istanbulu 2022. godine (FOTO)
Crna Gora

0 0

I VUKOTIĆEV VOZAČ RADIO ZA ZVICERA? Preokret u istrazi likvidacije navodnog vođe "škaljaraca" u Istanbulu 2022. godine (FOTO)

NA novoj optužnici koju je podigao istanbulski tužilac Hasan Džejhun zbog ubistva Jovana Vukotića, navodnog vođe "škaljarskog klana", koji je izrešetan na auto-putu u Istanbulu, 8. septembra 2022. godine, nalazi se ukupno sedam osoba, među kojima je i ime Radoja Zvicera, vođe "kavčana", ali i Emrea Karagača, ličnog vozača ubijenog Kotoranina!

25. 05. 2026. u 22:44

Politika
Tenis
Fudbal
NOVAK ĐOKOVIĆ DOŽIVEO ŠOK: Ovo se upravo desilo na Rolan Garosu 2026!

NOVAK ĐOKOVIĆ DOŽIVEO ŠOK: Ovo se upravo desilo na Rolan Garosu 2026!