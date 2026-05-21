SRBI PRVI PUT SLAVE NEZAVISNOST: Crna Gora još živi u dubokim podelama i potresima

DVADESET godina je od obnove državne nezavisnosti, a Crna Gora još živi u dubokim podelama i potresima.

V.K.

Te dubioze biće najslikovitije danas ispred Crkve Svetog Spasa na Grahovcu kod Nikšića gde su se braća podelila u dva tabora. Stopostotni Crnogorci okupiće se 50 metara od bogomolje gde će ih zabavljati Jadranka Barjaktarović, dok će se Srbi sabrati na liturgiji i proslaviti verski praznik i slavnu bitku, nakon koje je Crna Gora dobila veliko teritorijalno proširenje.

Prvi put od 2006. na Cetinju dodeljen je orden za poseban doprinos i afirmaciju crnogorske nezavisnosti. Predsednik države Jakov Milatović je to učinio posthumno bivšem šefu diplomatije Branku Lukovcu, jednom od vođa bloka za suverenu Crnu Goru "izuzetnom intelektualcu i rodoljubu".

Prvi put predstavnici Srba naći će se na proslavi nezavisnosti Crne Gore. Lider Nove srpske demokratije i šef crnogorskog parlamenta Andrija Mandić dolazak je najavio otvarajući izložbu "Evropo, vraćamo se!" u Crnogorskoj akademiji nauka i umetnosti.

- Na veliku žalost svih nas oni građani koji su glasali za zajedništvo Crne Gore i Srbije do 2020. tretirani su kao nepodobni i nepoželjni za rad u državnim organima i preduzećima, a posebno su udaljeni sa mesta odlučivanja. Božja je promisao bila da se ta veštačka zavada među našim građanima 2020. prevaziđe i nakon te istorijske promene krenemo da radimo na praštanju i pomirenju - poručio je Mandić, dok koalicioni saveznici iz DNP lidera Milana Kneževića i dalje bojkotuju ovaj praznik.

Linije podela DVADESET godina kasnije, Crna Gora iako bliža članstvu u EU, još je podeljena oko jezika, nacije, vere. Jaz u pravoslavnom narodu produbljuje se od priznanja lažne države Kosovo, članstva u NATO... Pa i nakon pada DPS kada je "nova" Crna Gora izglasala rezolucije o Srebrenici, pojačala sankcije Rusiji, uputila ambasadora u Prištinu nije skrenula u vođenju spoljne politike od svojih prethodnika iz DPS.

Bivši šef države i ključni akter referendumskog procesa 2006. godine Milo Đukanović kaže da je danas očigledno da su se prevarili oni koji su 2020. verovali da će odlaskom DPS sa vlasti nestati i ideja o nezavisnoj Crnoj Gori.