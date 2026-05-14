NOVI OBRUČ OKO MILA ĐUKANOVIĆA: Kakve mogu da budu posledice odluke Višeg suda u Podgorici u slučaju "Telekom Crne Gore"

AFERA „Telekom“ koja dugo trese crnogorsku političku scenu imaće nastavak zahvaljujući odluci Višeg suda u Podgorici koji je ocenio da u ovom slučaju nije nastupila zaszatrelost krivičnog gonjenja.

V.K.

Tako je ranija odluka Specijalnog državnog tužilaštva da odbaci krivičnu prijavu MANS-a protiv bivšeg predsednika i premijera države Mila Đukanovića, njegove sestre Ane Đukanovića, bivšeg predstavnika tog preduzeća Olega Obradovića, „Eurofonda“ Veselina Barovića, preduzeća „Monte Adria“ Damjana Hoste i „Mađar Telekoma“ Tomaša Morvaia za zloupotrebu službenog položaja, primanja mita i stvaranje kriminalne organizacije tokom prodaje bivšeg državnog preduzeća, pala u vodu.

Ova priča je još jedan test za Crnu Goru na putu ka EU i zatvaranju ključnih poglavlja 23 i 24 (pravosuđe i temeljna prava, pravda, sloboda i bezbednost).

KRIVIČNA U krivičnoj prijavi MANS-a iz marta 2019.Đukanovići i ostali terete se da su „kroz organizovanje kriminalne grupe, koristeći privredne i poslovne strukture Crne Gore, preko uticaja na izvršnu vlast obezbedili da Vlada Crne Gore omogući „Mađar Telekomu“ da po povoljnim uslovima kupi akcije manjinskih akcionara i tako dođe u posed dve trećine akcija Telekoma CG, a što je bio uslov za kupovinu držvnog paketa akcija kompanije“.

Potpredsednik Vlade i šef Nacionalnog saveta za borbu protiv korupcije Momo Koprivica saopštio je da odluka Višeg suda predstavlja važnu pobedu pravde, odgovornosti i institucionalne odlučnosti države da se obračuna sa korupcijom i zloupotrebama koje su godinama nanosile štetu javnom interesu.

-Do ovog procesa je došlo zahvaljujući odlučnom stavu Vlade da preduzme krivično gonjenje u svojstvu supsidijalnog tužioca u ime države, kao oštećene u ovoj korupcionaškoj aferi. Vlada i Nacionalni savet zastupali su jasan stav da država, kao direktno oštećena u ovom predmetu, ne sme dozvoliti da ovako ozbiljna afera bude prepuštena zastari, zaboravu ili institucionalnoj pasivnosti - naveo je Koprivica.

On je podsetio da je afera „Telekom“ međunarodni simbol sistema u kojem su fiktivni konsultantski ugovori služili kao paravan za tajne dogovore na kojima se „dokazano krčmila državna imovina, za višemilionske interese daleko od očiju javnosti, kao i fabrikovanje dokaza, što su priznali u SAD, pojedini učesnici ovog tajnog sastanka, održanog u Podgorici 12. januara 2005.godine“.

Foto: AP Photo/Risto Božović

- Više od sedam miliona evra je dato za korupciju putem lažnih konsultantskih ugovora, i to okruženju bivšeg premijera Đukanovića. Drugi učesnici tajnog sastanka su dobijali privilegije i protivpravno donirali novac partiji bivšeg režima i tako stekli uverenje da je nekažnjivo ono što su radili, ali institucije se kvalitativno menjaju, država je odlučna i nije danas u službi privatnih interesa, te se može konstatovati da su se učesnici afere „Telekom“ prerano ponadali u zastarelosti.

Državna kompanija Crnogorski Telekom je prodata 2005.godine „Mađar Telekomu“ za 114 miliona, od čega su tri miliona izdvojena za dotaciju otkupa akcija manjinskih akcionara. Devet godina kasnije, Ambasda SAD zvanično je potvrdila da je njihova Komisija za hartije od vrednosti i berzu (SEC) došla do dokaza da je bilo podmićivanja u Crnoj Gori u slučaju privatizacije Telekoma.

U aprilu 2015.godine, tužilaštvo je dobilo dokumentaciju iz SAD na čiji prevod se godinama čekalo. Bivši glavni specijalni tužilac Milivoje Katnić, koji je optužen za krivična dela stvaranje kriminalne organizacije i zloupotreba službenog položaja, tvrdio je početkom 2019.da Milo i Ana Đukanović nisu uključeni u malverzacije oko prodaje Telekom Crna Gora.