Policija sa puškama na ulicama: Haos u Beranama - postoji opasnost da će se dogoditi terorističi napad
NAČELNIK Odeljenja bezbednosti Berane Željko Babović saopštio je danas da je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović naredio dodatan oprez u tom gradu, jer postoji rizik od terorizma.
Babović je to rekao u beranskom parlamentu odgovarajući na pitanja odbornika Vidoja Rmuša i Martina Kljajića, koje je interesovalo zašto policija u Beranama šeta naoružana puškama.
- To je nalog direktora Uprave policije, zato što postoje obaveštajni podaci zbog krize na Bliskom istoku, da može doći do eskalacije radikalnih sukoba i moramo biti spremni. Ne možemo čekati da neko puca tu u centru grada ili vrši neki teroristički akt, da mi pođemo u policiju i uzmemo pušku - istakao je Babović.
Babović je rekao da se stanje bezbednosti na teritoriji beranske opštine može oceniti kao stabilno, preneo je portal RTCG..
Nesreća na gradilištu u Kumboru: Stradao radnik iz Nikšića
23. 04. 2026. u 13:00
Stradao mladić, povređeno pet osoba:Teška saobraćajna nesreća u Trepči kod Berana
23. 04. 2026. u 12:10
Knežević: Ima li veće časti od toga da Spajić povuče odluku o priznanju tzv. Kosova?
23. 04. 2026. u 11:31
Vučić o Ratku Mladiću: Doneli su ga u ležećem položaju, ne razumem zašto ne dopuste da poslednje dane provede van zatvora
PREDSEDNIK Srbije Aleksandar Vučić prisustvuje ceremoniji otvaranja vidikovca na 41. spratu Kule Beograd, te se tom prilikom osvrnuo i na aktuelno pitanje generala Ratka Mladića.
23. 04. 2026. u 14:21
Mađar bi da hapsi Putina i Netanjahua: "Zakon je jasan, to je obaveza"
BUDUĆI mađarski premijer Peter Mađar izjavio je da će se njegova zemlja ponovo pridružiti Međunarodnom krivičnom sudu i biti spremna da sprovodi naloge za hapšenje, uključujući i onaj koji se odnosi na izraelskog premijera Benjamina Netanjahua.
20. 04. 2026. u 20:04
Šok: "Ceca je dala otkaz kompletnom obezbeđenju - videla je fotografiju šta su radili"
"JEDNA ptičica mi je rekla da je otpustila one radnike obezbeđenja."
22. 04. 2026. u 15:33
