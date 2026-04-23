Policija sa puškama na ulicama: Haos u Beranama - postoji opasnost da će se dogoditi terorističi napad

NAČELNIK Odeljenja bezbednosti Berane Željko Babović saopštio je danas da je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović naredio dodatan oprez u tom gradu, jer postoji rizik od terorizma.

Babović je to rekao u beranskom parlamentu odgovarajući na pitanja odbornika Vidoja Rmuša i Martina Kljajića, koje je interesovalo zašto policija u Beranama šeta naoružana puškama.

- To je nalog direktora Uprave policije, zato što postoje obaveštajni podaci zbog krize na Bliskom istoku, da može doći do eskalacije radikalnih sukoba i moramo biti spremni. Ne možemo čekati da neko puca tu u centru grada ili vrši neki teroristički akt, da mi pođemo u policiju i uzmemo pušku - istakao je Babović.

Babović je rekao da se stanje bezbednosti na teritoriji beranske opštine može oceniti kao stabilno, preneo je portal RTCG..