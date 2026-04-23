Crna Gora

Policija sa puškama na ulicama: Haos u Beranama - postoji opasnost da će se dogoditi terorističi napad

Танјуг

23. 04. 2026. u 14:37

NAČELNIK Odeljenja bezbednosti Berane Željko Babović saopštio je danas da je direktor Uprave policije Lazar Šćepanović naredio dodatan oprez u tom gradu, jer postoji rizik od terorizma.

Полиција са пушкама на улицама: Хаос у Беранама - постоји опасност да ће се догодити терористичи напад

Foto UP CG

Babović je to rekao u beranskom parlamentu odgovarajući na pitanja odbornika Vidoja Rmuša i Martina Kljajića, koje je interesovalo zašto policija u Beranama šeta naoružana puškama.

- To je nalog direktora Uprave policije, zato što postoje obaveštajni podaci zbog krize na Bliskom istoku, da može doći do eskalacije radikalnih sukoba i moramo biti spremni. Ne možemo čekati da neko puca tu u centru grada ili vrši neki teroristički akt, da mi pođemo u policiju i uzmemo pušku - istakao je Babović.

Babović je rekao da se stanje bezbednosti na teritoriji beranske opštine može oceniti kao stabilno, preneo je portal RTCG..

Drugi pišu

Pročitajte više

Rusija raznela Nemice! Prvi put od početka rata u Ukrajini okršaj je bio bez rukavica
Otkako je počeo rat u Ukrajini, ili kako to Ruska Federacija zove "specijalna vojna operacija", Rusija je bila na meti mnogobrojnih sankcija. Dobar deo njih se odnosio i, još uvek, odnosi se na sport, ali... Rusi se polako vraćaju i - prvi put su za rivala imali i svoje velike protivnike na međunarodnoj sceni - aNemačka se u tom sportskom okršaju nije dobro provela.

Samoubistvo supersile: Poznati istoričar surovo opisao Trampovo vođenje SAD
SLAVNI američki istoričar Timoti Šnajder gostovao je na Si En Enu kod Kristijane Amanpur, gde je bez rukavica analizirao prvu godinu mandata Donalda Trampa. Šnajder, stručnjak za autoritarne režime, objasnio je svoj koncept "samoubistva supersile", tvrdeći da SAD svesno povlači poteze koji državu čine drastično slabijom nego što bi trebalo da bude.

